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17:30 (мск), источник: НИА Самара

В Кировском районе незаконными признали 278 торговых точек

Районная администрация предложила собственникам своими силами и за свой счет, в течение двух месяцев демонтировать и вывезти незаконные торговые точки.

Источник: Reuters

В противном случае они будут демонтированы в принудительном порядке. В Кировском районе незаконными признали 278 торговых точек, которые расположены на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Ташкентской, сообщает samara.ru.

На пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Ташкентской демонтируют будки охраны, киоски, контейнеры, тонары. Всего 20 объектов, большая часть из которых расположена вокруг и внутри трамвайного кольца.

Демонтируют киоски и павильоны у остановки общественного транспорта «15-й микрорайон».

Забор автосалона на улице Алма-Атинской, автомойка на Ставропольской, объекты на пересечении улиц Победы и Советской, Победы и Елизарова и Ракитовском шоссе так же должны быть убраны собственниками или будут снесены через два месяца.

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