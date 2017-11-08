В Кировском районе незаконными признали 278 торговых точек
Районная администрация предложила собственникам своими силами и за свой счет, в течение двух месяцев демонтировать и вывезти незаконные торговые точки.
Районная администрация предложила собственникам своими силами и за свой счет, в течение двух месяцев демонтировать и вывезти незаконные торговые точки.
В противном случае они будут демонтированы в принудительном порядке. В Кировском районе незаконными признали 278 торговых точек, которые расположены на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Ташкентской, сообщает samara.ru.
На пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Ташкентской демонтируют будки охраны, киоски, контейнеры, тонары. Всего 20 объектов, большая часть из которых расположена вокруг и внутри трамвайного кольца.
Демонтируют киоски и павильоны у остановки общественного транспорта «15-й микрорайон».
Забор автосалона на улице