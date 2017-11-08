Ректор МГУ высказался об образовании в Казахстане

Источник: Tengrinews

По мнению Садовничего, «Президент Казахстана абсолютно прав, поддерживая развитие образования страны». Об этом он заявил на форуме ректоров вузов России и Казахстана.

«Я сегодня процитировал слова Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о том, что “если в системе ценностей образование станет главной, нацию ждет успех”. Я всегда считаю политику, поддерживающую образование, мудрой и верной. Нурсултан Абишевич — мудрый президент, я давно его знаю, с тех пор, когда он Президентом еще не был», — поделился ректор МГУ.

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«Мне понравилось очень содержательное выступление министра образования Казахстана Ерлана Сагадиева. Действительно, много делается по развитию современного образования государства. Ректоры казахстанских вузов выступали очень ярко. Мне показалось очень неожиданным, что вы так активно обсуждаете все новации, улучшения, направленные в будущее образования», — добавил он.

«500 участников форума обсудили очень серьезные вопросы в сфере образования. Поразило неравнодушие ректоров и России, и Казахстана. Я могу совершенно точно сказать, что это был не просто форум ректоров, а огромный вклад в развитие сотрудничества между нашими странами, которые желают сотрудничать и быть вместе», — подчеркнул Садовничий.

Ректор Российского экономического университета имени Г. Плеханова Виктор Гришин высказался о едином рынке труда.

«Есть определенные наработки в сфере образования наших стран, и здесь я бы отметил и Росиию, и Казахстан. Но есть и немало вопросов, которые нам совместно необходимо решать, как раз значение сегодняшнего форума в этом направлении очень велико. Он даст возможность обозначить основные направления нашего сотрудничества в сфере образования».

Он отметил, что «в Казахстане очень много делается по обновлению содержания образования, в частности вузовского».