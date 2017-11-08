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17:40 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму возник дефицит вакцины от полиомиелита

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму возник дефицит вакцины от полиомиелита, до конца года необходимо закупить 6,5 тысяч доз, заявила РИА Новости главный специалист отдела организации медицинской помощи детям, матерям и санитарно-эпидемиологического благополучия крымского минздрава Мохира Бабасева.

Источник: РИА "Новости"

Ранее СМИ сообщили, что мониторинг, проведенный в регионах, выявил нехватку вакцины от заболевания. В Минздраве напомнили, что в мире наблюдаются трудности с инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ), которые объясняются возросшей мировой потребностью в данном препарате, что привело к уменьшению объемов моновакцины, поступившей в нашу страну, в 4 раза: с 2,3 миллиона доз до 569 тысяч.

«У нас не хватает вакцины. Мы каждый год делаем защиту заявок в Москве. В прошлом году мы защитили заявку на 41 тысячу 900 доз, из этого к нам поступило всего лишь 800, и то буквально в конце августа — начале сентября. Всего 2% от общего количества», — сказала РИА Новости Бабасева.

По ее словам, также исчерпаны запасы, сделанные ранее, которые хранились на складе ГУП РК «Крым-Фармация».

«Нам до конца года нужно 6,5 тысяч доз, которых у нас нет. Также вакцины не будет и в первом квартале 2018 года. Поэтому мы за счет бюджета республики Крым хотим закупить 2700 доз вакцины Пентаксим, в состав которой входит инактивированная полиомиелитная вакцина, чтобы в конце этого года и начале следующего начать прививать против полиомиелита хотя бы детей из групп риска», — подчеркнула Бабасева.

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