Правоохранители Волгоградской области примут участие в открытом строевом смотре

Источник: РИАЦ

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, в этот день на площади Павших борцов пройдет открытый строевой смотр и гарнизонный инструктаж — развод сил и средств, задействованных в обеспечении охраны общественного порядка на территории Волгограда. Кроме этого на мероприятии поощрят сотрудников полиции, отличившихся при исполнении служебных обязанностей.

В связи с подготовкой и проведением мероприятия 10 ноября в центре областной столицы будет ограничено движение транспорта.

С 7 до 13 часов на площади Павших борцов будет запрещена парковка транспортных средств, ограничено движение в границах ул. Гоголя с ул. Мира, а также на пересечении ул. Володарского с ул. Мира с 11 до 13 часов.