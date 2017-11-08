Правоохранители Волгоградской области примут участие в открытом строевом смотре
Мероприятие состоится в Волгограде 10 ноября в рамках празднования Дня сотрудника органов внутренних дел РФ.
Мероприятие состоится в Волгограде 10 ноября в рамках празднования Дня сотрудника органов внутренних дел РФ.
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В связи с подготовкой и проведением мероприятия 10 ноября в центре областной столицы будет ограничено движение транспорта.
С 7 до 13 часов на площади Павших борцов будет запрещена парковка транспортных средств, ограничено движение в границах ул. Гоголя с ул. Мира, а также на пересечении ул. Володарского с ул. Мира с 11 до 13 часов.
Объезд будет осуществляться по улицам Краснознаменская, Коммунистическая, Комсомольская и проспекту им. В. И. Ленина.