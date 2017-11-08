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17:17 (мск), источник: РИАЦ

Правоохранители Волгоградской области примут участие в открытом строевом смотре

Мероприятие состоится в Волгограде 10 ноября в рамках празднования Дня сотрудника органов внутренних дел РФ.

Источник: РИАЦ

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, в этот день на площади Павших борцов пройдет открытый строевой смотр и гарнизонный инструктаж — развод сил и средств, задействованных в обеспечении охраны общественного порядка на территории Волгограда. Кроме этого на мероприятии поощрят сотрудников полиции, отличившихся при исполнении служебных обязанностей.

В связи с подготовкой и проведением мероприятия 10 ноября в центре областной столицы будет ограничено движение транспорта.

С 7 до 13 часов на площади Павших борцов будет запрещена парковка транспортных средств, ограничено движение в границах ул. Гоголя с ул. Мира, а также на пересечении ул. Володарского с ул. Мира с 11 до 13 часов.

Объезд будет осуществляться по улицам Краснознаменская, Коммунистическая, Комсомольская и проспекту им. В. И. Ленина.

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