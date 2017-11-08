Количество больных ОРВИ и гриппом в Воронежской области снизилось на 9% за неделю

По информации врачей, ситуация по заболеваемости в целом по региону соответствует сезонному уровню и не превышает эпидпорогов. Чаще всего причиной инфекций являются вирусы гриппа, парагриппа, аденовирусы, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы.

Санврачи напомнили: самый надежный способ защиты от гриппа — вакцинация. Она провоцирует иммунную систему организма на борьбу с инфекцией. При прививке частицы вируса попадают в организм — они не могут размножаться и вызывать заболевания, однако клетки иммунной системы начинают продуцировать антитела. Человек при этом не чувствует симптомов болезни. Когда же в организм попадает болезнетворный вирус, времени для выработки антител уже не требуется, поэтому болезнь не развивается. Самый благоприятный период для вакцинации — с сентября по ноябрь.