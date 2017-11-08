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17:15 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Количество больных ОРВИ и гриппом в Воронежской области снизилось на 9% за неделю

Жители Воронежской области стали реже болеть гриппом и ОРВИ, сообщила пресс-служба регуправления Роспотребнадзора в среду, 8 ноября. С 30 октября по 5 ноября к врачам обратились 7,9 тыс. больных (неделей ранее — 8,7 тыс.). Среди них — 63,8% детей.

По информации врачей, ситуация по заболеваемости в целом по региону соответствует сезонному уровню и не превышает эпидпорогов. Чаще всего причиной инфекций являются вирусы гриппа, парагриппа, аденовирусы, риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы.

Санврачи напомнили: самый надежный способ защиты от гриппа — вакцинация. Она провоцирует иммунную систему организма на борьбу с инфекцией. При прививке частицы вируса попадают в организм — они не могут размножаться и вызывать заболевания, однако клетки иммунной системы начинают продуцировать антитела. Человек при этом не чувствует симптомов болезни. Когда же в организм попадает болезнетворный вирус, времени для выработки антител уже не требуется, поэтому болезнь не развивается. Самый благоприятный период для вакцинации — с сентября по ноябрь.

Контекст Прививки от гриппа в 2017 году сделают как минимум 934 тыс. жителей Воронежской области. В рамках национального календаря прививок (утверждаемый приказом Минздрава документ, который определяет сроки и тип бесплатных массовых вакцинаций по программе обязательного медстрахования) в регионе планируют привить 850 тыс. человек из «группы риска». В эту группу входят дети в возрасте от полугода, школьники и студенты, работники медицинских и образовательных организаций, беременные, пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями. Число жителей, которым сделают прививку за счет средств федерального бюджета, вырастет на 200 тыс. по сравнению с 2016 годом. Ожидается, что в регионе вакцинируют 75% жителей из «группы риска». Остальных прививают за счет собственных средств или средств работодателей.

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