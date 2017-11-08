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18:08 (мск), источник: "Российская газета"

Петербург столкнулся с нехваткой подземных переходов

В «Метрострое» сообщили, что разрабатывают новый комплекс для строительства подземных переходов, и заверили: для облегчения транспортной ситуации и повышения уровня безопасности петербуржцев в городе каждый год должно появляться как минимум десять таких. Власти пока соглашаться не спешат — во-первых, это дорого, а во-вторых, не везде позволяют коммуникации. Корреспондент «РГ» побеседовала с экспертами и узнала, как ситуация обстоит на самом деле.

В последнее время тему «подземок» все чаще поднимают сами петербуржцы. Конечно, не просто так: в створе Туристской улицы, например, с начала года обычный пешеходный переход оказался не в силах уберечь семерых человек. Эта «зебра», пролегающая через железнодорожные пути, соединяет две части Приморского района, — люди ходят туда и обратно по несколько раз в день, но вовремя заметить поезд практически невозможно. Горожане отправили уже не одно обращение с просьбой увести переход под землю, а соответствующую петицию в Сети подписали более 14 тысяч человек. И хоть столь трагичный пример, скорее, исключение, но в то же время прямое доказательство — работа с этим объектом дорожной инфраструктуры сегодня не до конца продумана.

— Ситуация с подземными пешеходными переходами в Санкт-Петербурге неблагополучная, их очень мало для такого города и тех условий движения, которые здесь сложились. Даже если подойти формально и подсчитать необходимое количество в соответствии с действующим ГОСТом, их потребуется гораздо больше
Александр Солодкий
президент Ассоциации транспортных инженеров

Конечно, это не значит, что уходить под землю нужно везде. По словам специалиста, таких переходов недостает прежде всего на магистральных улицах, где пересекаются большие транспортные и пешеходные потоки, например у станции метро «Пионерская». И тем не менее, цифру в десять переходов в год Солодкий называет «нереальной».

— У города таких денег нет, а за свой счет «Метрострой» их возводить не будет.

Стоимость пешеходных переходов действительно высока: в Смольном подсчитали, что обустройство только одного обходится в среднем в миллиард рублей. При этом на само строительство уходит 20−30 процентов от этой суммы. Остальное — затраты на переустройство коммуникаций и вынос сетей. Сэкономить в Петербурге пытались, но вряд ли этот опыт можно назвать удачным. Так, на проспекте Славы вместо подземного перехода построили надземный, но «креветка» (так из-за необычной формы прозвали объект местные жители) ничего кроме неудобства и скандалов не принесла. В итоге ее даже требовали демонтировать.

То есть, по сути, власти не лукавят: подкопаться под многочисленные коммуникации и вынести их — действительно дорого и сложно. Вот только это все-таки не оправдание, считают эксперты.

— Главная проблема в возведении пешеходных подземных переходов в том, что их строят не сразу, а оставляют на потом. И инженерные сети при этом прокладывают без учета того, что в будущем переход может быть построен. Дорого и сложно — это уже результат такого отношения, — комментирует директор по развитию компании по транспортному проектированию А+S Кристиан Беттгер.

По мнению транспортных инженеров, сегодня исправить ситуацию можно только созданием городской целевой программы по строительству подземных пешеходных переходов.

Разрабатывать ее нужно на основе комплексного анализа, а еще учитывая финансовые возможности и ограничения. Работы по конкретным адресам должны быть разбиты по годам.

— В то же время сейчас в мире идет переосмысление использования городского пространства участниками движения, приоритет на улице отдается пешеходу, — подчеркивает Беттгер.

Разумеется, участков, где переход улицы — вопрос жизни и смерти, эта тенденция не касается.

Комментарий

Александр Баранов, директор «Лаборатории градопланирования»:

— В строительстве подземных переходов очень важен вопрос качества. Я бы не сказал: то, что мы видим сегодня, — достойные образцы. Один из самых неудобных, на мой взгляд, находится на железнодорожной станции Броневая. В процессе реконструкции там настолько опустили потолок, что человек даже среднего роста задевает его головой. Еще один пример — переход на Удельной. Он очень неблагоустроенный: темный, его постоянно заливает водой, там процветает непонятная торговля, какие-то музыканты… Поэтому проблему надо решать не только на уровне «построить или не построить», но думать о качестве исполнения работ и создании комфортной среды.

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