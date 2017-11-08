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17:58 (мск), источник: РИА Крым

Умеров надеется, что его не пустят в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости Крым. Недавно освобожденный заместитель председателя запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Ильми Умеров в Киеве дал интервью украинским СМИ, в котором сделал несколько резких заявлений.

Так, Умеров снова обозначил свое намерение совершить попытку въезда на полуостров, однако только после лечения в Германии, которое ему якобы предложила лично канцлер ФРГ. На данный момент, как он объяснил журналистам, у адвокатов нет уверенности, что ему не запретят перейти границу.

«Если я вернусь из Германии от Меркель и меня не пустят в Крым, это будет большим ударом против Российской Федерации», — высказал мнение Умеров.

При этом лидер меджлиса* не исключает, что в Крым его не пустят, и на всякий случай думает, чем заниматься в Киеве.

«Скорее всего, у меня будет какая-то деятельность, учитывая мой опыт работы в государственных структурах. Я 20 лет был украинским чиновником, занимал довольно высокие должности, у меня первый ранг госслужащего. Наверное, я займу нишу в национальном движении по контактированию или по взаимодействию с государственными украинскими структурами — депутатами, членами правительства, комиссиями, комитетами, Верховной Радой, Кабинетом министров», — заявил Умеров украинскому СМИ.

Он также осудил крымских татар, живущих в российском Крыму и работающих при этом в органах власти.

«Есть люди, которые пошли на сотрудничество с властью, они являются коллаборационистами, занимают какие-то должности. Таких довольно много»
Ильми Умеров

При этом сам лидер запрещенной в России организации признается, что получил паспорт гражданина РФ.

«Я принял решение не уезжать из Крыма ни при каких обстоятельствах. Для того, чтобы как-то приспосабливаться к социальным вопросам, которые могут возникать, это необходимое условие. И самое главное — это состояние моего здоровья. Я часто нуждаюсь в медицинской помощи», — заверил Ильми Умеров.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 25 октября текущего года Умеров и Чийгоз были освобождены от уголовного преследования, после чего отправились в Турцию, а оттуда — в Киев, где в аэропорту «Борисполь» дали пресс-конференцию, на которой заявили, что планируют вернуться в Крым.

До этого Ахтем Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией). Он получил 8 лет колонии общего режима. Защита обжаловала приговор и намеревалась добиваться экстрадиции Чийгоза на Украину. Умеров, обвиняемый в призывах к сепаратизму, был приговорен к 2 годам колонии-поселения за призывы к нарушению территориальной целостности РФ.

* Организация, запрещенная в России.

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