Умеров надеется, что его не пустят в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости Крым. Недавно освобожденный заместитель председателя запрещенного в России «Меджлиса
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости Крым. Недавно освобожденный заместитель председателя запрещенного в России «Меджлиса
Так, Умеров снова обозначил свое намерение совершить попытку въезда на полуостров, однако только после лечения в Германии, которое ему якобы предложила лично канцлер ФРГ. На данный момент, как он объяснил журналистам, у адвокатов нет уверенности, что ему не запретят перейти границу.
«Если я вернусь из Германии от Меркель и меня не пустят в Крым, это будет большим ударом против Российской Федерации», — высказал мнение Умеров.
При этом лидер меджлиса* не исключает, что в Крым его не пустят, и на всякий случай думает, чем заниматься в Киеве.
«Скорее всего, у меня будет
Он также осудил крымских татар, живущих в российском Крыму и работающих при этом в органах власти.
«Есть люди, которые пошли на сотрудничество с властью, они являются коллаборационистами, занимают какие-то должности. Таких довольно много»
При этом сам лидер запрещенной в России организации признается, что получил паспорт гражданина РФ.
«Я принял решение не уезжать из Крыма ни при каких обстоятельствах. Для того, чтобы
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 25 октября текущего года Умеров и Чийгоз были освобождены от уголовного преследования, после чего отправились в Турцию, а оттуда — в Киев, где в аэропорту «Борисполь» дали
До этого Ахтем Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией). Он получил 8 лет колонии общего режима. Защита обжаловала приговор и намеревалась добиваться экстрадиции Чийгоза на Украину. Умеров, обвиняемый в призывах к сепаратизму, был приговорен к 2 годам
* Организация, запрещенная в России.