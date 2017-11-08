Вместо речного вокзала на ул. Дзержинского откроют медицинский центр
Агентство по архитектуре и строительству Калининградской области выдало разрешение на реконструкцию здания речного вокзала на ул. Дзержинского.
Агентство по архитектуре и строительству Калининградской области выдало разрешение на реконструкцию здания речного вокзала на ул. Дзержинского.
Объект расположен в районе ул. Дзержинского и ул. Октябрьской возле Второй эстакады. После реконструкции там откроют медицинский центр.
Разрешение выдано на два сооружения. Работы будет вести ООО «Геном Балт». Документ действует до 19 августа 2018 года.
О строительстве речного вокзала стало известно в 2013 году. Он должен был принимать туристические катера.