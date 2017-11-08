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18:17 (мск), источник: Газета.Ру

Номинант премии «Оскар» Хлоя Севиньи снялась в клипе Pussy Riot

Актриса Хлоя Севиньи снялась в новом клипе группы Pussy Riot, сообщает Billboard.

Актриса Хлоя Севиньи снялась в новом клипе группы Pussy Riot, сообщает Billboard.

Ролик называется «Police State». Его премьера приурочена к 100-летию Октябрьской революции в России и первой годовщине президентских выборов в США, на которых победу одержал Дональд Трамп.

Что касается Севиньи, то она была номинирована на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Парни не плачут».

Кроме того, актриса играла в фильмах «Догвилль», «Зодиак», «Любовь и дружба», «Снеговик».

В феврале 2012 года участницы Pussy Riot провели в храме Христа Спасителя акцию, названную ими панк-молебном. В отношении девушек было возбуждено уголовное дело. Перформанс и его последствия в виде реального срока лишения свободы вызвали широкий общественный резонанс.

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