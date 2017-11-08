Номинант премии «Оскар» Хлоя Севиньи снялась в клипе Pussy Riot

Актриса Хлоя Севиньи снялась в новом клипе группы Pussy Riot, сообщает Billboard.

Ролик называется «Police State». Его премьера приурочена к 100-летию Октябрьской революции в России и первой годовщине президентских выборов в США, на которых победу одержал Дональд Трамп.

Что касается Севиньи, то она была номинирована на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Парни не плачут».

Кроме того, актриса играла в фильмах «Догвилль», «Зодиак», «Любовь и дружба», «Снеговик».