Власти Петербурга полны решимости штрафовать за неоплату парковок
Смольный продолжает вести переговоры с ГУ МВД для получения персональных данных.
Смольный продолжает вести переговоры с ГУ МВД для получения персональных данных.
Власти Петербурга рассчитывают получить от полиции персональные данные граждан, не оплачивающих штрафы за пользование зоной платной парковки в центре города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 8 ноября, в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ)
На днях КРТИ направил в полицию первый запрос на предоставление информации о владельцах машин, нарушивших правила платной парковки.
В конце октября глава КРТИ Сергей Харлашкин заявил, что Смольный и региональное ГУ МВД разработали некий «механизм», по которому полиция будет этими данными делиться, хотя подобное разглашение может противоречить федеральному законодательству.
Сегодня сайт «Водитель Петербурга» сообщил, что, по сведениям издания, полиция
Однако в КРТИ этот факт не подтвердили. «У нас нет такой информации. Мы еще с ними (ГУ МВД) ведем работу, ведем переговоры. Пока окончательного ответа
Напомним,
С тех пор в Смольном организовали специальную рабочую группу с участием КРТИ, Центра управления парковками, ГУ МВД и управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Некая «схема» передачи данных была «отработана», хотя ее подробности не раскрываются.
В
Система контроля фиксирует начало парковки либо в момент платежа, либо сразу после первой фотофиксации госномера транспортного средства парковочной инспекцией. Если машина обнаружилась на стоянке, а за нее не заплатили вовремя, система автоматически формирует проект протокола об административном правонарушении.
Напомним, пилотная зона платной парковки в центре Петербурга на 2,9 тыс. машиномест была запущена в сентябре 2015 года. Заполняемость платных парковок держится на уровне 33−41%, пятую часть которых обеспечивают местные жители. Плата взимается за парковку с 8 до 20 часов во все дни недели.