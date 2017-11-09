Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
Пройти тренинг президентского резерва удалось не всем чиновникам
После тяжелой болезни умер 52-летний актер Тарас Денисенко
Отец погибшего ребенка покинул суд из-за речи защиты обвиняемой
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
СМИ: Киев «отдал» ДНР склад боеприпасов, сообщив о пожаре
22-летний боец “Правого сектора” погиб на Донбассе
Алиса Аршавина винит себя в изменах мужа
Как выглядит Анжелика Варум без макияжа
В ЛНР заявили о готовности к возвращению в состав Украины – СМИ
Известны итоги боя F-35 и советского С-200 в Сирии
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
12Усыпальница у Кремлевской стены
17:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Фотограф показал грязную сторону романтичных снимков

Бразильский фотограф Гилмар Силва (Gilmar Silva) посвятил свои аккаунты в соцсетях публикации не только своих живописных снимков, но и разоблачению романтичных фотографий, которые он делает на заказ. На творчество Силвы обратил внимание портал Bored Panda.

«Мы все это видели, когда листали Instagram; прекрасные кинематографические портреты беременных женщин в заколдованных лесах, счастливые пары, отдыхающие на пляже, и девочки, похожие на моделей, в заброшенных зданиях. Вы никогда не задумывались, как эти фотографии были сделаны?» — пишет издание.

Фотограф собрал серию «закулисных» кадров с фотосессий, которые показывают, что зачастую за роскошными фотографиями стоит неприглядная реальность. Например, снимок, который, как кажется, был сделан в море на закате, на самом деле делался в канаве, а фото из густых диких зарослей создан в посредственных кустах у дома. Лоска фотографиям придают при помощи фотошопа.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Свой полуюмористический проект Силва назвал LUGARxPHOTO («Место и фотография»). В подписях к снимкам фотограф иронизирует над обстоятельствами, в которых рождаются некоторые его творения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Собчак придумала, как вернуть Крым Украине
Россия нашла способ наказать Запад
В Ижевске обрушилась часть жилого дома. Есть жертвы
МОК пожизненно дисквалифицировал четырех российских лыжников
В США потребовали от RT зарегистрироваться в качестве иноагента
Привычка жить бедно. Почему в России такие маленькие пенсии?
В Саудовской Аравии задержали более 200 человек
NASA представило ракету для полета на Марс
Смог из индийской столицы распространился на Пакистан
Спорт
Четверной финиш. Как отбирают медали у России Комиссия МОК вынесла одинаковое решение по всем российским лыжникам
Авто
Ну почти кроссовер: тестируем новый Kia за 775 тысяч рублей Если хочешь быть успешным у нас, то просто обязан иметь в гамме доступную модель с имиджем SUV
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда Немецкая киноактриса ушла на 80-м году жизни
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
Как девушкам избавиться от бакне (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь