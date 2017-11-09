Фотограф показал грязную сторону романтичных снимков

«Мы все это видели, когда листали Instagram; прекрасные кинематографические портреты беременных женщин в заколдованных лесах, счастливые пары, отдыхающие на пляже, и девочки, похожие на моделей, в заброшенных зданиях. Вы никогда не задумывались, как эти фотографии были сделаны?» — пишет издание.
Фотограф собрал серию «закулисных» кадров с фотосессий, которые показывают, что зачастую за роскошными фотографиями стоит неприглядная реальность. Например, снимок, который, как кажется, был сделан в море на закате, на самом деле делался в канаве, а фото из густых диких зарослей создан в посредственных кустах у дома. Лоска фотографиям придают при помощи фотошопа.
Свой полуюмористический проект Силва назвал LUGARxPHOTO («Место и фотография»). В подписях к снимкам фотограф иронизирует над обстоятельствами, в которых рождаются некоторые его творения.