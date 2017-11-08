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20:49 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Супруга главы Башкирии присоединилась к акции #бегупомогу

Супруга главы Башкирии, председатель совета благотворительного фонда «Мархамат» Гульшат Хамитова присоединилась к акции #бегупомогу.

Первая леди республики пробежала на тренажере 1 км и перечислила деньги в качестве пожертвования в фонд на образовательную программу «Центр детского развития» для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщается на ее странице в instagram.

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Гульшат Хамитова призвала принять участие в акции и передала эстафету бывшему главному редактору Elle Russia Елене Сотниковой, продюсеру ГТРК «Башкортостан» Рустэму Габбасову и фитнес-тренеру Наталье Дроздовой.

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