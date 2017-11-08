Супруга главы Башкирии присоединилась к акции #бегупомогу
Супруга главы Башкирии, председатель совета благотворительного фонда «Мархамат» Гульшат Хамитова присоединилась к акции #бегупомогу.
Супруга главы Башкирии, председатель совета благотворительного фонда «Мархамат» Гульшат Хамитова присоединилась к акции #бегупомогу.
Первая леди республики пробежала на тренажере 1 км и перечислила деньги в качестве пожертвования в фонд на образовательную программу «Центр детского развития» для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщается на ее странице в instagram.
Гульшат Хамитова призвала принять участие в акции и передала эстафету бывшему главному редактору Elle Russia Елене Сотниковой, продюсеру ГТРК «Башкортостан» Рустэму Габбасову и