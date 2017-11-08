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19:38 (мск), источник: Sputnik

В Ташкенте снесут здания фонда Гульнары Каримовой и Дома кино

На месте снесенных зданий построят деловой квартал Tashkent City.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Чтобы расчистить площадка для строительства делового квартала Tashkent City на проспекте Ислама Каримова снесут несколько многоэтажных построек.

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Под снос попали здания Дома кино, ранее существовавшего Фонда «Форум культуры и искусства Узбекистана», республиканского ОВИР, управления Ташкентского метрополитена.

Все сотрудники «Узбеккино», работавшие в Доме кино, переедут в здание «Узбекфильма», где сейчас идет ремонт.

Здание республиканского Дома кино было построено и открыто по личному содействию бывшего лидера Узбекистана Шарафа Рашидова в 1982 году в дни проведения Ташкентского кинофестиваля стран Азии, Африки и Латинской Америки. В архитектуре здания использованы солнцезащитные и национальные элементы, что проявляется в планировочной и объемно-пространственной структуре. Отделка выполнена из газганского мрамора, гранита, гипсовых элементов. Дом кино располагает тремя кинозалами, один из которых рассчитан на 900 мест, два других — на 230 и 50 кресел соответственно.

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