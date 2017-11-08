В Ташкенте снесут здания фонда Гульнары Каримовой и Дома кино
На месте снесенных зданий построят деловой квартал Tashkent City.
На месте снесенных зданий построят деловой квартал Tashkent City.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Чтобы расчистить площадка для строительства делового квартала Tashkent City на проспекте Ислама Каримова снесут несколько многоэтажных построек.
Под снос попали здания Дома кино, ранее существовавшего Фонда «Форум культуры и искусства Узбекистана», республиканского ОВИР, управления Ташкентского метрополитена.
Все сотрудники «Узбеккино», работавшие в Доме кино, переедут в здание «Узбекфильма», где сейчас идет ремонт.
Здание республиканского Дома кино было построено и открыто по личному содействию бывшего лидера Узбекистана Шарафа Рашидова в 1982 году в дни проведения Ташкентского кинофестиваля стран Азии, Африки и Латинской Америки. В архитектуре здания использованы солнцезащитные и национальные элементы, что проявляется в планировочной и