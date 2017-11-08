В Ташкенте снесут здания фонда Гульнары Каримовой и Дома кино

Здание республиканского Дома кино было построено и открыто по личному содействию бывшего лидера Узбекистана Шарафа Рашидова в 1982 году в дни проведения Ташкентского кинофестиваля стран Азии, Африки и Латинской Америки. В архитектуре здания использованы солнцезащитные и национальные элементы, что проявляется в планировочной и объемно-пространственной структуре. Отделка выполнена из газганского мрамора, гранита, гипсовых элементов. Дом кино располагает тремя кинозалами, один из которых рассчитан на 900 мест, два других — на 230 и 50 кресел соответственно.