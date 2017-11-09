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15:16 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Таджикистан после революции 1917 года в фотографиях

В 1917 году в обращении Совета Народных Комиссаров «ко всем трудящимся мусульманам России и Востока» провозглашалось их право «свободно и беспрепятственно» устраивать их национальную жизнь.

Площадь Свободы в Душанбе. Жители таджикской автономии отмечают первую годовщину провозглашения ТАССР | Источник: GAFUR SHERMATOV

Основные направления, заложенные в этой декларации, дали толчок отсталой феодальной провинции Бухарского эмирата — Восточной Бухаре — выбраться из исторического тупика. Затем начались индустриализация, ликвидация безграмотности, коренная перестройка народного хозяйства, быстрый рост национальных кадров, развитие здравоохранения.

Таджикский историк Гафур Шерматов собрал галерею уникальных фотографий, посвященную революции, которая до неузнаваемости изменила облик Таджикистана в XX веке.

1933 год, в одном из классов школы семилетки города Душанбе | Источник: GAFUR SHERMATOV

В 1924 году была создана Таджикская Автономная ССР.

С этого политического акта начались многие события, а ключевым стало слово «впервые». Впервые таджики получили свою государственную автономию. Через пять лет ТАССР будет преобразована в отдельную полноправную республику СССР.

Душанбе в 1925 году, в городе организован отряд первых таджикских пионеров | Источник: GAFUR SHERMATOV

В конце 20-х годов прошлого века в Таджикистане началась активная кампания против ношения хиджабов.

Женщины стали скидывать головные уборы, закрывающие лица. Это было совсем не безопасно для них. Одной из жертв стала Зайнаб-биби Курбанова, зверски убитая в 30-е годы XX века за активную позицию в борьбе за права женщин.

Борьба с хиджабами продолжалась около 10 лет.

Душанбинки, впервые снявшие паранджу | Источник: GAFUR SHERMATOV

Студентки Сталинабадского педагогического института готовят спортивно-художественную композицию для выступления на параде физкультурников в Москве.

А ведь еще 10−15 лет назад, в 20-х годах прошлого века, увидеть такое в бывшей провинции Бухарского эмирата, Восточной Бухаре, было невозможно.

Сталинабад (Душанбе), май 1939 года | Источник: GAFUR SHERMATOV

Борьба с неграмотностью стала одной из главных задач новых властей. Ситуация осложнялась тем, что таджикский язык пережил сразу две реформы.

Начали с перевода таджикского языка с традиционной арабо-персидской письменности на латинскую графику, а в 1939 году кириллическая письменность заменила латиницу.

1928 год. В Душанбе организованы первые курсы по ликвидации безграмотности | Источник: GAFUR SHERMATOV

В 1927—1928 годах в Душанбе открылась первая русская школа. В ней обучались не только русские, но и таджики, родители которых пожелали, чтобы их дети изучали русский язык.

Источник: GAFUR SHERMATOV

1925 год. Началось строительство первого общественного здания ЦИК ТАССР. Первыми строителями города стали приехавшие в республику жители Оренбургской и Самарской областей России.

Источник: GAFUR SHERMATOV

1926 год. Первый трактор «Фордзон-Путиловец», присланный из Ленинграда в Душанбе, проложил первую борозду в одном из дехканских хозяйств, близ столицы.

Площадь Свободы в Душанбе. Жители таджикской автономии отмечают первую годовщину провозглашения ТАССР | Источник: GAFUR SHERMATOV

1930 год. В Душанбе приступили к устройству первых тротуаров на улице Ленина.

Источник: GAFUR SHERMATOV

1926 год. В Душанбе открыт первый памятник Ленину, выполненный советским скульптором Василием Козловым.

Позже копию памятника установили в 1927 году возле Смольного института в Ленинграде.

Источник: GAFUR SHERMATOV

Открытие первого регулярного рейса «Душанбе-Хорог».

Этот маршрут — один из сложнейших. В советские годы в областной центр Горно-Бадахшанской автономной области совершалось до 15 рейсов в день. Сегодня на Памир практически полностью отменены полеты.

Источник: GAFUR SHERMATOV

1966 год. Душанбе. Знаменитое Комсомольское озеро — любимое место отдыха горожан. Женщины и мужчины вместе отдыхали и загорали на озере. В наши дни подобное совместное времяпрепровождение сложно себе представить.

Источник: GAFUR SHERMATOV

Старики-памирцы впервые увидели автомобиль.

Источник: GAFUR SHERMATOV

Один из первых детских садов Сталинабада (Душанбе). 1931−1932-е годы. Надпись латиницей на таджикском языке гласит: «советские дети — самые здоровые и счастливые».

Источник: GAFUR SHERMATOV

Девочки-пионерки на митинге по случаю празднования десятилетия ТССР..

Источник: GAFUR SHERMATOV

Гафур Шерматов
для Русской службы Би-би-си

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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