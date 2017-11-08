Вера в бога не связана с типом мышления

Источник: AP 2017

Новое исследование изложено в журнале Scientific Reports.

Многие исследования подтверждают гипотезу интуитивной веры (в оригинале ее называют Intuitive Belief Hypothesis), которая заключается в предположении, что вера в сверхъестественное во многом коренится в интуитивном характере мышления человека. Однако новые данные, полученные сотрудниками британских университетов Ковентри и Оксфорда, не поддерживают точку зрения, что среди людей есть «прирожденные верующие».

Читайте также Литва: какие тайны хранит чудесный холм ста тысяч крестов

В рамках новой работы ученые исследовали движущихся по Пути святого Иакова — паломнической дороге к предполагаемой могиле апостола Иакова в испанском городе Сантьяго-де-Компостела — верующих, а также проводили эксперименты с нейростимуляцией их мозга. Паломников спрашивали о силе их веры, потраченном на путь времени и оценивали степень интуитивности их мышления с помощью задания, в котором испытуемым было необходимо сделать выбор между логическим решением и чутьем.

В результате ученые не нашли связи между типом мышления, способностью отбрасывать не относящиеся к сиюминутной задаче мысли (когнитивное торможение — cognitive inhibition) и верой в сверхъестественное.

Авторы утверждают, что другие факторы, такие как воспитание и другие социокультурные процессы, с большей вероятностью определяют степень религиозности.

Читайте также Наперекор запретам: тайная жизнь индонезийских нудистов

Во второй части работы интуитивное мышление стимулировали при помощи математических головоломок и тоже не нашли подобной связи. В последней части исследования использовали стимуляцию мозга для увеличения степени когнитивного торможения, которое, как считается, связано с регуляцией аналитического мышления. Пропускание безвредного тока по поверхности головы активировало правую нижнюю лобную извилину — часть мозга, ответственную за когнитивное торможение. В результате торможение усилилось, но степень веры в сверхъестественное не изменилась.