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8 ноября, источник: Индикатор

Вера в бога не связана с типом мышления

Степень религиозности не связана с интуитивным или аналитическим типом мышления человека, делают вывод ученые в новой работе. Этот результат идет вразрез с предыдущими исследованиями, которые указывали на то, что религиозные люди мыслят интуитивно и подавляют религиозные чувства при переходе к аналитическим рассуждениям.

Источник: AP 2017

Новое исследование изложено в журнале Scientific Reports.

Многие исследования подтверждают гипотезу интуитивной веры (в оригинале ее называют Intuitive Belief Hypothesis), которая заключается в предположении, что вера в сверхъестественное во многом коренится в интуитивном характере мышления человека. Однако новые данные, полученные сотрудниками британских университетов Ковентри и Оксфорда, не поддерживают точку зрения, что среди людей есть «прирожденные верующие».

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В рамках новой работы ученые исследовали движущихся по Пути святого Иакова — паломнической дороге к предполагаемой могиле апостола Иакова в испанском городе Сантьяго-де-Компостела — верующих, а также проводили эксперименты с нейростимуляцией их мозга. Паломников спрашивали о силе их веры, потраченном на путь времени и оценивали степень интуитивности их мышления с помощью задания, в котором испытуемым было необходимо сделать выбор между логическим решением и чутьем.

В результате ученые не нашли связи между типом мышления, способностью отбрасывать не относящиеся к сиюминутной задаче мысли (когнитивное торможение — cognitive inhibition) и верой в сверхъестественное.

Авторы утверждают, что другие факторы, такие как воспитание и другие социокультурные процессы, с большей вероятностью определяют степень религиозности.
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Во второй части работы интуитивное мышление стимулировали при помощи математических головоломок и тоже не нашли подобной связи. В последней части исследования использовали стимуляцию мозга для увеличения степени когнитивного торможения, которое, как считается, связано с регуляцией аналитического мышления. Пропускание безвредного тока по поверхности головы активировало правую нижнюю лобную извилину — часть мозга, ответственную за когнитивное торможение. В результате торможение усилилось, но степень веры в сверхъестественное не изменилась.

В результате авторы приходят к выводу, что вера не врожденное качество человека, она связана с культурной средой, в которой он воспитывался.

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