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8 ноября, источник: РИА Новости

Ученые назвали главную составляющую счастья

Счастье напрямую зависит от людей, с которыми вы общаетесь, заявил Моран Серф, нейробиолог Северо-Западного университета штата Иллинойс. Об этом он рассказал порталу Business Insider.

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Счастье напрямую зависит от людей, с которыми вы общаетесь, заявил Моран Серф, нейробиолог Северо-Западного университета штата Иллинойс. Об этом он рассказал порталу Business Insider.

Изучая механизм принятия решений более 10 лет, Моран Серф пришел к выводу, что ощущение счастья не имеет ничего общего с материальным положением, личной философией или опытом человека. Самое важное решение в жизни напрямую связано с вашим окружением.

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Заявление нейробиолога основывается на двух положениях. Во-первых, процесс принятия решений чрезвычайно утомителен для человека. Существует определенный запас умственной энергии, который мы можем потратить на выбор того или иного действия: где поесть, какую музыку послушать, что надеть. Во-вторых, люди ошибочно полагают, что своими решениями могут контролировать удовлетворенность происходящим вокруг. Они думают, что счастья можно достичь с помощью правильных решений.

На самом же деле люди совершают тот или иной выбор, ориентируясь на иррациональные социальные установки, утверждает нейробиолог. Решения человека в крайней степени эмоциональны и предвзяты. А потому совершить пресловутый «правильный» выбор очень трудно.

При этом ученый выяснил, что окружающие влияют на наше взаимодействие с реальностью. Мозговые волны людей, проводящих много времени вместе, синхронизируются. Они начинают использовать одни и те же установки и думать одинаково.

Поэтому человеку необходимо окружить себя людьми, чьи принципы он разделяют и чьи взгляды ему близки. В таком случае он сможет почувствовать себя более счастливым и свести на нет уровень стресса.

Так, вместо того чтобы решать, где и что поесть, нужно просто выбрать себе спутника, который выберет то, что вам понравится, заключил Серф.

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