В Казани открылся первый в России региональный центр изучения Торы

Источник: РИА Новости

«Самое главное, что вы создали центр для того, чтобы ваша молодежь и взрослые могли передавать традиции, знания, обычаи. Это очень важно. И то, как вы бережно относитесь к этому богатству, должно стать примером и для других национальностей, других религий, которые проживают в нашем регионе», — цитирует пресс-служба слова Минниханова.

Президент Татарстана заметил, что сам принцип создания дома учения при религиозном центре — это опыт, который можно и нужно перенять. «У нас столько мечетей, столько церквей… Такие места нужны, чтобы не только молиться. Необходимо создать систему передачи знаний, подготовки людей, которые могли бы нести эти знания», — уверен он.

Берл Лазар поблагодарил руководство Татарстана за большую поддержку, оказываемую местной еврейской общине. По его словам, до недавнего времени в России был только один центр изучения Торы — в Москве.

«Подход руководства республики к нуждам и желаниям различных общин, помощь и поддержка, которую регион оказывает всем народам, живущим на территории республики, очень мудрые и правильные», — отметил главный раввин России.

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода подчеркнул, что духовное развитие — это то, в чем нуждается молодежь разных национальностей и разных конфессий.