МЧС предупредило о тумане в столице
В ночь на 9 ноября до 10 утра в столице ожидается туман. Видимость сократится до 200 — 250 метров.
В ночь на 9 ноября до 10 утра в столице ожидается туман. Видимость сократится до 200 — 250 метров.
Главное управление МЧС России по Москве на основании прогноза ФГБУ «Центральное УГМС» рекомендует водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.
В предупреждении содержится призыв избегать опасных маневров: обгонов, перестроений, опережений.