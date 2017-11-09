Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Почему врач вам не френд
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Иосиф Пригожин показал, как выглядел с волосами
Дональд Трамп: что президент сказал, а что — сделал?В конце первого года на посту президента США антирейтинг Дональда Трампа бьет рекорды. Ему доверяют всего 37% американцев
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Кейт Миддлтон и принц Уильям станут родителями близнецов - СМИ
Кадры: Су-30СМ принудительно посадили самолет
Эмили Ратаковски в купальнике восхитила поклонников (фото)
Татьяна Навка назвала одиноких женщин «неполноценными»
СМИ: обнародованы итоги боя F-35 и советского ЗРК С-200 в Сирии
Эксперт: Киев расстрелял и сжег свой боезапас
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
10:38 (мск), источник: Мослента

МЧС предупредило о тумане в столице

В ночь на 9 ноября до 10 утра в столице ожидается туман. Видимость сократится до 200 — 250 метров.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 81% 766 мм рт. ст. 4 м/с

Главное управление МЧС России по Москве на основании прогноза ФГБУ «Центральное УГМС» рекомендует водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

В предупреждении содержится призыв избегать опасных маневров: обгонов, перестроений, опережений.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Как развлекались в СССР. Фото
Бизнесмена заживо похоронили в Москве
Будущих губернаторов проверили под колесами БТР
Собчак поддержала антироссийские санкции США
Названа дата встречи Путина и Трампа
Москва заподозрила Индию в допуске американцев на субмарину РФ
Новый двигатель ракеты Falcon взорвался во время испытаний
Правительство назначило даты переписи населения
В Приамурье осудили трех инженеров с космодрома «Восточный» 
Спорт
Россия близка к потере пяти медалей Сочи-2014 Очередной допинговый скандал может лишить россиян олимпийских наград в бобслее, конькобежном спорте и скелетоне
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
Какие средства помогут избавиться от прыщей на спине (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады устроила рэп-баттл с женихом Молодые люди зачитали речитатив на тему грядущей свадьбы.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь