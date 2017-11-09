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09:20 (мск), источник: Вести - Воронеж

Проект «зелёного пояса» вокруг Воронежа во второй раз рассмотрят в декабре

В «зелёный щит» включат Нагорную дубраву, а Медовку — исключат.

Источник: Вести - Воронеж

Вторые общественные слушания по созданию «зелёного пояса» вокруг Воронежа предположительно состоятся в декабре, сообщили в управлении лесного хозяйства региона в среду, 8 ноября. Проект изменят — из него исключат Медовку, из-за жителей которой «зелёный пояс» не одобрили в первый раз, и дополнят Воронежской нагорной дубравой.

— Вопрос по Медовке, конечно, остро стоит. На сегодняшний день у нас опять-таки есть звонки с просьбами не исключать Медовку, но большая вероятность, что мы её не будем включать новый проект. Если и во второй раз жители города выступят против, тогда лесопаркового пояса в ближайшем будущем не будет. Хотя законом сроки не регламентированы, — рассказала заместитель руководителя управления лесного хозяйства Воронежской области Мирослава Скрынникова.

Решение об отклонении проекта создания «зелёного пояса» вокруг Воронежа вынесли на публичных слушаниях в пятницу, 3 ноября. В его состав планировалось включить 27 участков общей площадью 1445,4 га, в том числе городские парки — природный парк областного значения «Северный лес», ботанический сад ВГУ, парк Железнодорожников, лесопарк Оптимистов, сквер Патриотов, «Воронежский зоопарк», территорию парка «Олимпик» и другие зелёные территории. За проект проголосовали 118 человек, против — 140.

Большинство недовольных — жители пригородного поселка Медовка, часть земель которого планировалось включить в состав новой зелёной зоны и тем самым запретить вырубку леса и строительство на его месте коттеджного поселка. Они решительно высказались против того, чтобы природоохранная зона проходила по их землям. Таким образом немногочисленные представители частного сектора решили судьбу «зелёного пояса» вокруг города с миллионным населением.

Идею создания «зелёных щитов» вокруг крупных городов в 2016 году предложил Общероссийский народный фронт (ОНФ). Изначально инициатива касалась только Москвы, однако позднее запрет на рубку лесов вокруг мегаполисов решили распространить и на другие города. Всего за месяц инициатива ОНФ набрала 100 тыс. голосов на сайте «Российской общественной инициативы». В июле 2016 года закон о создании лесопарковых зеленых поясов вокруг крупных городов подписал президент Владимир Путин. Документ вступил в силу 1 января 2017 года.

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