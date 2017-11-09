Проект «зелёного пояса» вокруг Воронежа во второй раз рассмотрят в декабре
В «зелёный щит» включат Нагорную дубраву, а Медовку — исключат.
В «зелёный щит» включат Нагорную дубраву, а Медовку — исключат.
Вторые общественные слушания по созданию «зелёного пояса» вокруг Воронежа предположительно состоятся в декабре, сообщили в управлении лесного хозяйства региона в среду, 8 ноября. Проект изменят — из него исключат Медовку,
— Вопрос по Медовке, конечно, остро стоит. На сегодняшний день у нас
Решение об отклонении проекта создания «зелёного пояса» вокруг Воронежа вынесли на публичных слушаниях в пятницу, 3 ноября. В его состав планировалось включить 27 участков общей площадью 1445,4 га, в том числе городские парки — природный парк областного значения «Северный лес», ботанический сад ВГУ, парк Железнодорожников, лесопарк Оптимистов, сквер Патриотов, «Воронежский зоопарк», территорию парка «Олимпик» и другие зелёные территории. За проект проголосовали 118 человек, против — 140.
Большинство недовольных — жители пригородного поселка Медовка, часть земель которого планировалось включить в состав новой зелёной зоны и тем самым запретить вырубку леса и строительство на его месте коттеджного поселка. Они решительно высказались против того, чтобы природоохранная зона проходила по их землям. Таким образом немногочисленные представители частного сектора решили судьбу «зелёного пояса» вокруг города с миллионным населением.
Идею создания «зелёных щитов» вокруг крупных городов в 2016 году предложил Общероссийский народный фронт (ОНФ). Изначально инициатива касалась только Москвы, однако позднее запрет на рубку лесов вокруг мегаполисов решили распространить и на другие города. Всего за месяц инициатива ОНФ набрала 100 тыс. голосов на сайте «Российской общественной инициативы». В июле 2016 года закон о создании лесопарковых зеленых поясов вокруг крупных городов подписал президент Владимир Путин. Документ вступил в силу 1 января 2017 года.