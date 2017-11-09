Проект «зелёного пояса» вокруг Воронежа во второй раз рассмотрят в декабре

Источник: Вести - Воронеж

Вторые общественные слушания по созданию «зелёного пояса» вокруг Воронежа предположительно состоятся в декабре, сообщили в управлении лесного хозяйства региона в среду, 8 ноября. Проект изменят — из него исключат Медовку, из-за жителей которой «зелёный пояс» не одобрили в первый раз, и дополнят Воронежской нагорной дубравой.

— Вопрос по Медовке, конечно, остро стоит. На сегодняшний день у нас опять-таки есть звонки с просьбами не исключать Медовку, но большая вероятность, что мы её не будем включать новый проект. Если и во второй раз жители города выступят против, тогда лесопаркового пояса в ближайшем будущем не будет. Хотя законом сроки не регламентированы, — рассказала заместитель руководителя управления лесного хозяйства Воронежской области Мирослава Скрынникова.

Решение об отклонении проекта создания «зелёного пояса» вокруг Воронежа вынесли на публичных слушаниях в пятницу, 3 ноября. В его состав планировалось включить 27 участков общей площадью 1445,4 га, в том числе городские парки — природный парк областного значения «Северный лес», ботанический сад ВГУ, парк Железнодорожников, лесопарк Оптимистов, сквер Патриотов, «Воронежский зоопарк», территорию парка «Олимпик» и другие зелёные территории. За проект проголосовали 118 человек, против — 140.

Большинство недовольных — жители пригородного поселка Медовка, часть земель которого планировалось включить в состав новой зелёной зоны и тем самым запретить вырубку леса и строительство на его месте коттеджного поселка. Они решительно высказались против того, чтобы природоохранная зона проходила по их землям. Таким образом немногочисленные представители частного сектора решили судьбу «зелёного пояса» вокруг города с миллионным населением.