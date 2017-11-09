Привычка жить бедно. Почему в России такие маленькие пенсии?

Чуть ли не ежегодно в стране объявляют об очередной пенсионной реформе, уверяя: ну теперь-то граждане точно смогут обеспечить себе достойную старость. Но реформа проходит за реформой, и очередное выходящее на пенсию поколение в ужасе смотрит на документ, в котором значится сумма 12, 15, а то и 7 тысяч рублей. Почему, сколько бы ты ни работал, в старости тебя подстерегает нищета?

Донашивают старую жизнь

Вряд ли они предполагали, что жизнь сыграет с ними настолько злую шутку, что на закате дней им предстоит не только внуков воспитывать, но и крутиться, экономя каждую копейку. Они честно отработали десятки лет на производстве, в школе, в сельском хозяйстве. Но достойную жизнь в старости им государство взамен их старанию не предложило.

Деньги вылетают в трубу

— В советское время учителей уважали больше, чем сейчас, — рассказывает тверская пенсионерка Раиса Жданова.

А теперь я внуку говорю, чтобы он ни в коем случае не шёл работать в школу. Когда завершала трудовую деятельность, зарплата у меня была 15 тыс. руб. А ведь учительский труд каторжный! Раиса Жданова Пенсионерка

Раисе Васильевне 78 лет. Полвека она проработала учителем немецкого языка в Глебовской средней школе Ржевского района. На пенсию ушла три года назад. Сейчас пенсионерка получает 18 тыс. руб.

Живёт бывшая учительница в обветшалом доме с печным отоплением. Самое страшное время года для неё — зима. Телега дров стоит 7 тыс. руб. На холодный сезон таких нужно три. Компенсация оплаты коммунальных услуг ветерану педагогического труда — всего 1500 руб. в месяц. Так что дрова пенсионерке не по карману — получается, что вся её пенсия в прямом смысле слова вылетит в трубу. Поэтому на зиму сын забирает её к себе в город.

3000 руб. уходит на лекарства, а порой и на платные клиники. В госполиклиниках старики часто вынуждены довольствоваться фразой: «Вам уже не 40. Что вы хотите?» Вот и вся диагностика и лечение.

В меню женщины нет мяса, дорогих колбас, копчёностей, заморских фруктов и прочих изысков. Курица, дешёвый минтай, полбуханки хлеба на два дня — хлеб на селе стоит дороже, чем в городе. С каждой пенсии старается пополнять запас круп, сахара, консервов. В итоге на продукты тратит 5000 руб. в месяц. Спасает огород, где пока ещё хватает сил выращивать овощи и картофель.

Минимальный набор хозтоваров на месяц — минус 500 руб. из бюджета. Около 3500 руб., как говорит пенсионерка, «уходят сквозь пальцы»: то одно нужно, то другое. Общая сумма расходов — 15 000 руб. Развлечений на селе нет. Значит, нет на них и трат. Так что ещё тысячи по 3 получается откладывать на «чёрный день».

На подножном корму

Жительница карельского посёлка Чална Нина Александровна 30 лет отработала на предприятии, которое обеспечивало телефонную связь нескольких лесных посёлков, предприятий, соцучреждений. В канун наступления пенсионного возраста её сократили, заменив компьютером. Пенсию за эти 30 с лишним лет стажа Нина Александровна заработала 14 тыс. руб.

Экономить приходится на всём: 2000 руб. уходит на «коммуналку», остальное — на питание. Раз в год 10−15 тыс. надо потратить на дрова.

— Нам пока хватает на всё самое необходимое, потому что муж тоже пенсию получает. Все овощи выращиваем на огороде, делаем закрутки на зиму. Летом и осенью собираем в лесу грибы и ягоды, замораживаем. Иногда удаётся продавать, если год урожайный.

Источник: РИА "Новости"

Отдыхать пенсионеры давно никуда не ездят. Что такое море, даже и не вспоминают. На какую-то крупную покупку откладывают в течение года.

А Сергей Степанович с Натальей Анатольевной в свои 70 с лишним лет ещё и отсылают «денежные транши» из Будённовска детям в Москву — те всё никак на ноги не встанут. Как умудряются два пенсионера с доходами в 12 и 13 тыс. руб. помогать москвичам? Они не ходят к врачам — ни к платным, ни к бесплатным. Лекарства «прописывают» себе сами, тратя на них от 500 до 1000 руб. в месяц. На еду у них уходит под 300 руб. в день.

— Сколько магазинов обойдёшь, чтобы найти дешёвый товар по акции! — говорит Наталья Анатольевна. — Зато смотришь: там 100 руб. сэкономил, тут 200.

Экономим на «коммуналке»: тратим на двоих два куба воды. Поставили энергосберегающие лампы. Правда, зимой за отопление всё равно уходит по 7 тыс. руб. Наталья Анатольевна Пенсионерка

Питаются старики скудно: каши, супы на курице, иногда сосиски. Из фруктов — яблоки и бананы, свежие овощи едят только летом. Одежду и обувь донашивают ещё с тех времён, когда ходили на работу.

Отдых — на крыльце

В советские времена на Кольский полуостров ехали за длинным рублём. А Виктор Голинков в Мурманске родился, здесь же служил в армии, да так и прожил всю свою жизнь в Заполярье.

— Сегодня мы с супругой живём вдвоём в трёхкомнатной квартире в посёлке Ревда, в месяц на «коммуналку» уходит почти 8 тыс. руб. (Коммунальные расходы в Мурманской обл. одни из самых дорогих в стране, они съедают почти треть доходов стариков. — Ред.) Но пенсии нам вполне хватает, я не жалуюсь! — с улыбкой рассказывает Виктор Павлович. — Сейчас мне платят 30 тыс. с небольшим, до 80 лет было под 20 тыс. руб. Потом за старость добавили, да за инвалидность. Мне скоро будет 82 года, а супруге на днях 80 исполнилось.

Водку мы уже не пьём — не нужна она нам! Отдыхать тоже не ездим — иногда только на крыльцо выхожу воздухом подышать. А вот на лекарства много денег уходит: на двоих где-то 7−8 тыс. в месяц получается. Но мы умудряемся ещё и внукам помогать! Виктор Голинков Пенсионер

Умение обходиться минимальным, отказывая себе в удовольствии вкусно поесть и нормально одеться, — привычный образ жизни наших пенсионеров. Увы, но жить бедно стало привычкой человека труда.

Когда государство защитит человека труда?

Как добиться того, чтобы пенсия по старости перестала быть столь унизительно маленькой? Возможные решения проблемы обозначила профессор Московского юридического университета им. О. Е. Кутафина Эльвира Тучкова:

— В нашей стране низкие пенсии потому, что люди получают маленькие зарплаты. Вот в чём первопричина! Если бы среднемесячные заработки были на уровне европейских в 100−150 тыс. Около 3500 руб., то и взнос в Пенсионный фонд в размере 22% от таких сумм был бы существенным.

А что можно «отщипнуть» от заработка в 10−20 тыс. Около 3500 руб., Копейки! Чтобы пенсии были достойными, надо повышать зарплаты. Эльвира Тучкова Профессор Московского юридического университета им. О. Е. Кутафина

Другой путь — увеличивать страховой взнос до 28%, как было раньше. Но разве капиталисты такое позволят? Как только звучит вопрос повышения взносов, бизнесмены тут же начинают шантажировать государство: мол, тогда мы вообще уйдём с рынка. И государство встаёт на защиту бизнеса, а не трудового человека. А как потом этот человек доживёт свой век, когда уже будет неспособен приносить им прибыль, — это капиталистов мало волнует. Они предпочитают не вспоминать об основах соцстрахования, Около 3500 руб., и о том, что взносы в соцфонды — это недополученная работником зарплата, которая должна вернуться к нему при наступлении такого страхового случая, как старость.

В 1952 г. была принята 102-я конвенция Международной организации труда «О минимальных нормах социального обеспечения», которая установила: уровень пенсионного обеспечения не может быть меньше 40% от утраченного человеком заработка.

Это международный стандарт. Прошло 65 лет, а мы до сих пор не ратифицировали конвенцию, потому что не можем гарантировать пенсионерам даже минимальный уровень замещения в 40%.

Что дали реформы?

Пенсионные реформы у нас проводятся с завидным постоянством, но пенсии так и остаются низкими. Более того, люди даже не могут просчитать размер своей будущей пенсии. Они узнают его, только когда приходят её оформлять, и изумляются: «Почему так мало?».

Я считаю: пенсионный закон 1990 г. (одним из авторов которого я была и который действовал до 2002 г.) был самым понятным и прозрачным с точки зрения начисления пенсий. Мужчине надо было отработать 25 лет, женщине — 20. За каждый дополнительный год стажа пенсия увеличивалась на 1%. Размер её считался в зависимости от зарплаты — можно было выбрать среднюю за любые 5 лет непрерывного стажа или за 2 года перед выходом на пенсию. И любой человек мог заранее рассчитать, на что придётся жить в старости.

Однако новый закон 2002 г. аннулировал ранее заработанные гражданами пенсионные права, и все пенсионеры получили минималку в 4,5 тыс. руб. Это было преступление.

Хорошо, что спустя 10 лет государство признало ошибку и провело валоризацию — сделало перерасчёт тем, кто работал до 1 января 2002 г. У некоторых пенсии выросли на 30%. «Новым» пенсионерам пенсии стали считать по новой схеме. Люди даже с высокими доходами и большим стажем теперь могут рассчитывать на пенсии максимум на ­15−17 тыс. руб. Те, у кого были низкие ставки, получат и вовсе 7−8 тыс. руб.

Вот почему люди продолжают работать даже в преклонном возрасте. Не от хорошей жизни это происходит.

Но тут государство преподносит им ещё один «подарочек» — отменяет индексацию работающим. Люди платят налоги, за счёт соцвзносов окупают свои пенсии и увеличивают доходы ПФР. Мало того, августовский перерасчёт им тоже по сути отменили — работающие пенсионеры теперь стали получать прибавку максимум в 3 балла, что равно смешным 200−240 руб.

Денег будет ещё меньше?

Если закон 2002 г. перечеркнул то, что люди заработали до этого, то новый, 2015 г. окончательно всё запутал. Формально он вроде бы ничего не изменил — есть страховые взносы, учитываются стаж и зарплата. Но в новой формуле заложен механизм, который будет приводить к постепенному снижению уровня пенсионного обеспечения. Считайте сами: за каждый год работы вы зарабатываете энное количество пенсионных баллов.

Откуда они берутся? Ваш годовой заработок делится на «предельную величину доходов физлица для начисления страховых взносов». Эту величину ежегодно устанавливает правительство, и она постоянно растёт. В 2015 г. она была равна 711 тыс. В 2016 г. — 796 тыс. В 2017 г. — 876 тыс. руб. Но у многих ли зарплата растёт такими же темпами?

Допустим, ваша зарплата 30 тыс. руб. в месяц, за год вы получаете 360 тыс. руб. В 2015 г. при таком доходе вы заработали 5 баллов, в 2016 г. — 4,5 балла, а в 2017 г. — лишь 4,1 балла. Реальные цифры ещё меньше, потому что пока действуют понижающие коэффициенты. Зарабатывая «предельную величину», вы сможете за год получить максимальное количество баллов — 10.

Но тенденция понятна: при одном и том же доходе с каждым годом вы будете зарабатывать всё меньше баллов. Это первое.

Второе: на что будут умножены эти баллы? Их цену определит правительство в год вашего выхода на пенсию. На стоимость будут влиять экономическая ситуация в стране, количество собранных страховых взносов. При этом число пенсионеров в стране увеличивается, количество работающих уменьшается и многие по-преж­нему не платят в общую пенсионную копилку, потому что трудятся нелегально. Всё это не способствует тому, чтобы цена балла была высокой и вы могли в будущем рассчитывать на большую пенсию. Новая пенсионная формула приводит к печальному результату: какую пенсию государст­во захочет вам дать, такую и даст.

Можно ли было жить на советскую пенсию?

Экс-директор НИИ статистики Федеральной службы государственной статистики Василий Симчера — о пенсионном обеспечении в СССР.

— В доперестроечном Совет­ском Союзе на пенсию жить было в два раза легче, чем сегодня. Один советский рубль равен примерно 100 нынешним. Но круг пенсионеров тогда был ограничен: пенсии давали далеко не всем (почти как в нынешнем Китае, где пенсии получают сегодня 2% населения).

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В 1940 г. в СССР насчитывалось всего 4 млн пенсионеров, в 1960 г. — 21,9 млн, в 1970 г. — 41,3 млн, в 1980 г. — 50,2 млн (сегодня — 41 млн). В конце истории Советского Союза пенсионеров было 60 млн, из них 12 млн пенсионеров-колхозников. Их нужно выделить в отдельную группу, потому что колхозникам начали платить пенсии с 1956 г. Инициатором этого был реформатор Алексей Косыгин, тогда зампред Совета министров СССР. Пенсия колхозника в 1970 г. Около 3500 руб., а в конце 1980-х — 50 руб.

Средняя зарплата в 1970 г. Около 3500 руб., а пенсия — 34,5 руб. В 1990 г. пенсия составляла 80 руб. при средней зарплате рабочих и служащих 200 руб. Помимо денежных выплат на одного пенсио­нера приходилось ещё и свыше 85 руб. неденежных благ — бесплатная медицина, бесплатные путёвки в санатории и на курорты, бесплатные дома-интернаты для престарелых и инвалидов, другие льготы.

Пенсии по возрасту назначались мужчинам, как и сейчас, по достижении 60 лет, женщинам — в 55 лет. Рабочие и служащие, занятые на подземных работах, в горячих цехах, а также на других работах с тяжёлыми условиями труда, выходили на пенсию на 5−10 лет раньше. Такая норма закреплена и в нынешнем трудовом законодательстве.

Но пенсии формировали совсем не так, как теперь. Сегодня если бы государство не брало на себя обязательство выплачивать вам пенсию, то каждый месяц из вашей зарплаты не вычитали бы ту часть денег, которую сегодня из неё изымают, направляя в Пенсионный фонд. Это называется системой солидарного пенсионного обеспечения.

В СССР существовала другая система — зарплату вам выдавали целиком, а пенсию начисляли из государственных или колхозных средств.

Разница принципиальна: сегодня пенсия — это не государственные, а ваши деньги, которые государство вам обязано, как любое сбережение, вернуть сполна. О нынешней пенсионной системе, которая заимствована у Запада, раньше писали как об одной из «язв капитализма».

Так что сегодня чиновники, замораживая накопительные части пенсий, задерживая их индексацию, возвращая едва половину доверительно отложенных на пенсию средств, воруют не государст­венные деньги, а наши. Воруют в том числе и у меня — я пенсионер. Каждый месяц у меня забирали в пересчёте на нынешние деньги по 40 тыс. Около 3500 руб., Около 3500 руб., Они украли наши пенсионные деньги — так же, как раньше украли сбережения людей.

Пенсии — это такие же трудовые сбережения, для которых у каждого должен быть индивидуальный пенсионный счёт. А тут всё ссыпали в общий котёл и теперь пойди разберись…

Почему западные пенсионеры хорошо живут?

Как же формируются пенсии в развитых странах, если западные пенсионеры могут себе позволить безбедно жить?