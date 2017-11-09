Улицы сокровищ
Старинные тайники, гробницы и клады, недавно найденные в Москве.
Старинные тайники, гробницы и клады, недавно найденные в Москве.
Осенью 2017 года стало известно, что московская мэрия готова выделить до 500 млн рублей в качестве гранта на создание нового подземного музея на территории Кремля — эта сумма была заложена в проект бюджета города до 2020 года. Указ о создании музейного комплекса Владимир Путин подписал еще в 2016 году — планируется, что его посетители смогут увидеть остатки древнего храма Чуда Михаила Архангела, а также другие находки, сделанные после сноса 14-го корпуса Кремля. Всего за последние два года в Москве во время строительных работ было найдено множество артефактов
Портал iz.ru собрал самые громкие находки, сделанные археологами в Москве в течение последних двух сезонов.
Археологическая сенсация
Район Тверской улицы — один из самых «горячих» адресов для археологов. В 2016 году недалеко от дома № 16 в ходе реконструкции были найдены несколько десятков метров бревенчатой мостовой, проложенной здесь в
Там же был найден небольшой куб, стороны которого испещрены разнообразными символами. Безобидная на вид игрушка оказалась инструментом фальшивомонетчика, орудовавшего в городе больше двухсот лет тому назад. Отпечаток с него наносился на специальный штемпель, а затем — на будущие монеты.
Это археологическая сенсация. Сейчас ее изучают специалисты-нумизматы. Маточник обнаружили под ярусом мостовой XVIII века. В дальнейшем, по законодательству, находка отправится в государственную часть музейного фонда. В столице это, как правило, Музей Москвы.
В некоторых местах на Тверской над мостовой появится специальное экспозиционное стекло, но большая ее часть останется под землей — дожидаться следующих поколений исследователей, а все коммуникации пройдут выше этого исторического слоя.
Остатки монастыря
Недалеко от Тверской, на Пушкинской площади, рабочие в 2016 году обнаружили следы древнего Страстного монастыря. Обитель была основана здесь в 1654 году, а в 1937-м здания снесли — к этому моменту на территории монастыря стояли три храма, но все они были закрыты еще в 1928 году. На их месте был создан существующий сегодня сквер и построен позднее кинотеатр «Россия».
С середины 2000-х несколько раз поднималась тема реконструкции площади. Работы начались в 2013 году — и почти сразу строители наткнулись на фундаменты уничтоженных в 1930-е построек, а вместе с ними вскрыли остававшиеся в земле захоронения женского монастыря. Большая часть находок тогда была законсервирована в земле, но в 2016 году, во время следующего этапа работ, монастырские руины вновь «показались» рабочим и наблюдающим за раскопками специалистам.
Надгробие на Большой Лубянке
Пушкинская площадь — не единственное место, где обнаруживались следы старых захоронений. Одной из самых громких находок последних сезонов, по словам археологов, стала надгробная плита, обнаруженная во время прокладки водопровода в районе Большой Лубянки и Сретенки. На камне сохранился не только изящно вырезанный текст эпитафии, но и остатки краски
Плита увековечивала память Анны Ртищевой — представительницы знатного боярского рода, супруги князя Петра Прозоровского. Он был одним из опекунов будущего императора Петра I, а после восшествия того на престол помогал в государственных делах: участвовал в строительстве флота и в нужный момент нашел деньги на закупку оружия, требовавшегося русскому войску в годы Северной войны.
Надгробие княгини нашли летом 2017 года в траншее, пролегающей вдоль стены расположенного здесь Сретенского монастыря.
Возрожденный Белый город
Фрагменты стены Белого города, крепости, построенной в конце XVI века по периметру современного Бульварного кольца, за время работ находили не единожды — последний раз на Тургеневской площади в 2016 году. Однако самая счастливая судьба ждала кусок стены, обнаруженный на Хохловской площади.
Эта находка ждала своей участи несколько лет — на нее случайно наткнулись в 2007 году, когда на площади планировалось построить подземную парковку. После этого строительство было заморожено, и несколько лет площадь оставалась в запустении. Однако в 2017 году, в рамках проекта «Моя улица», на пустыре был создан так называемый парк-амфитеатр: находящийся в углублении древний фундамент окружили восходящими рядами скамеек для гуляющих.
На сегодняшний день это — единственный доступный фрагмент крепости и самый большой из
Московские клады
Спрятанные несколько веков назад и так и оставшиеся невостребованными драгоценности и деньги в столице находят с завидной регулярностью, однако «звездой» 2017 года стал тайник, обнаруженный на Пречистенке. Там при прокладке траншеи рабочие и
Специалисты говорят, что монеты датируются временем правления Ивана Грозного. То есть костяной офицер «хранил» их на протяжении почти 500 лет. До сих пор, по словам ученых, шахматные фигуры не рассматривались в качестве потенциальных тайников.
Эта находка позволяет по новому взглянуть на быт москвичей того времени. Тайник в шахматной фигуре, где были найдены монеты 1530-х годов, внимательно изучат московские нумизматы. Мы знали, что шахматы делались из кости и были полыми, утяжелялись металлом, но не знали, что в них бывают тайники.
По одной из версий, азартные игроки могли использовать этот способ, чтобы всегда держать при себе деньги, размещая их в разных фигурках набора.
Кроме того, только в 2017 году на Петровском бульваре нашли кошелек с монетами конца XVIII — начала XIX столетия и часы — не исключено, что они были украдены из мастерской, а затем просто выброшены преступником. А самая недавняя находка была сделана уже в конце октября 2017-го — тогда во время осмотра траншеи на Нижней Радищевской улице возле церкви Николая Чудотворца нашли клад с монетами начала XVII века: храмы частенько использовались создателями тайников в качестве надежного ориентира.
Тайны Биржевой площади и портовые сокровища «Зарядья»
Но едва ли не больше всего археологических находок было сделано во время раскопок на Биржевой площади — работы здесь продолжались всё лето 2017-го. Всего на площади обнаружили более тысячи артефактов, в том числе относящиеся еще ко временам Юрия Долгорукого (первая половина XII века).
Помимо украшений, оружия, фрагментов посуды и монет разных веков, там были найдены фундаменты нескольких зданий. Среди главных «архитектурных» открытий — обнаруженные в июле 2017-го остатки древнего храма, разобранного еще в конце XVIII столетия. Однако в конце лета все руины вновь исчезли под землей — правда, перед этим археологи укрыли их защитной геотканью, а затем бережно засыпали несколькими слоями песка по специальной технологии.
Множество древних артефактов также обнаружили в ходе строительства парка «Зарядье», открывшегося в столице в сентябре. В восточной части парка, недалеко от Москворецкой набережной, нашли следы торговой площади, которая, очевидно, существовала при крупной пристани, действовавшей в этом районе с XII века. Тут были найдены зарубежные торговые пломбы
Были, впрочем, и намного более древние находки — так, в ходе работ удалось найти топоры бронзового века. А еще фрагменты персидской бронзовой чаши. Над переводом фразы, сохранившейся на одном из осколков, археологи бились около двух месяцев. И в конце концов пришли к выводу, что неизвестный поэт XVI века воспевал прелести дружеского застолья.