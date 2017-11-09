Улицы сокровищ

Источник: Агентство «Москва»

Осенью 2017 года стало известно, что московская мэрия готова выделить до 500 млн рублей в качестве гранта на создание нового подземного музея на территории Кремля — эта сумма была заложена в проект бюджета города до 2020 года. Указ о создании музейного комплекса Владимир Путин подписал еще в 2016 году — планируется, что его посетители смогут увидеть остатки древнего храма Чуда Михаила Архангела, а также другие находки, сделанные после сноса 14-го корпуса Кремля. Всего за последние два года в Москве во время строительных работ было найдено множество артефактов XII—XVIII вв. , в том числе предметы быта, клады, фундаменты старинных церквей и древние захоронения.

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Портал iz.ru собрал самые громкие находки, сделанные археологами в Москве в течение последних двух сезонов.

Археологическая сенсация

Район Тверской улицы — один из самых «горячих» адресов для археологов. В 2016 году недалеко от дома № 16 в ходе реконструкции были найдены несколько десятков метров бревенчатой мостовой, проложенной здесь в XVII—XVIII вв. Всего археологи обнаружили четыре яруса мостовой, причем верхний со следами пожара XVIII века. Среди бревен были также обнаружены типичные приметы жизни прошлых эпох — фрагменты глиняной посуды и кожаных изделий, пуговицы, монеты, оброненные здесь безвестными москвичами несколько столетий назад.

Фрагменты бревенчатой мостовой XVII–XVIII века, обнаруженные во время ремонтных работ на Тверской улице | Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Там же был найден небольшой куб, стороны которого испещрены разнообразными символами. Безобидная на вид игрушка оказалась инструментом фальшивомонетчика, орудовавшего в городе больше двухсот лет тому назад. Отпечаток с него наносился на специальный штемпель, а затем — на будущие монеты.

Это археологическая сенсация. Сейчас ее изучают специалисты-нумизматы. Маточник обнаружили под ярусом мостовой XVIII века. В дальнейшем, по законодательству, находка отправится в государственную часть музейного фонда. В столице это, как правило, Музей Москвы. Леонид Кондрашев Главный археолог Москвы

В некоторых местах на Тверской над мостовой появится специальное экспозиционное стекло, но большая ее часть останется под землей — дожидаться следующих поколений исследователей, а все коммуникации пройдут выше этого исторического слоя.

Остатки монастыря

Страстной монастырь и площадь на дореволюционной открытке | Источник: Wikimedia Commons

Недалеко от Тверской, на Пушкинской площади, рабочие в 2016 году обнаружили следы древнего Страстного монастыря. Обитель была основана здесь в 1654 году, а в 1937-м здания снесли — к этому моменту на территории монастыря стояли три храма, но все они были закрыты еще в 1928 году. На их месте был создан существующий сегодня сквер и построен позднее кинотеатр «Россия».

С середины 2000-х несколько раз поднималась тема реконструкции площади. Работы начались в 2013 году — и почти сразу строители наткнулись на фундаменты уничтоженных в 1930-е построек, а вместе с ними вскрыли остававшиеся в земле захоронения женского монастыря. Большая часть находок тогда была законсервирована в земле, но в 2016 году, во время следующего этапа работ, монастырские руины вновь «показались» рабочим и наблюдающим за раскопками специалистам.

Не исключено, что рано или поздно на площади появится особая плиточная кладка, обозначающая силуэты скрытых под землей фундаментов.

Надгробие на Большой Лубянке

Пушкинская площадь — не единственное место, где обнаруживались следы старых захоронений. Одной из самых громких находок последних сезонов, по словам археологов, стала надгробная плита, обнаруженная во время прокладки водопровода в районе Большой Лубянки и Сретенки. На камне сохранился не только изящно вырезанный текст эпитафии, но и остатки краски ярко-голубого цвета, что с древними надгробиями случается крайне редко.

Надгробие Анны Прозоровской (Ртищевой) 1578 года | Источник: РИА "Новости"

Плита увековечивала память Анны Ртищевой — представительницы знатного боярского рода, супруги князя Петра Прозоровского. Он был одним из опекунов будущего императора Петра I, а после восшествия того на престол помогал в государственных делах: участвовал в строительстве флота и в нужный момент нашел деньги на закупку оружия, требовавшегося русскому войску в годы Северной войны.

Надгробие княгини нашли летом 2017 года в траншее, пролегающей вдоль стены расположенного здесь Сретенского монастыря.

Возрожденный Белый город

Фрагменты стены Белого города, крепости, построенной в конце XVI века по периметру современного Бульварного кольца, за время работ находили не единожды — последний раз на Тургеневской площади в 2016 году. Однако самая счастливая судьба ждала кусок стены, обнаруженный на Хохловской площади.

Хохловская площадь после реконструкции. Доступен самый большой фрагмент крепости Белого города | Источник: Агентство «Москва»

Эта находка ждала своей участи несколько лет — на нее случайно наткнулись в 2007 году, когда на площади планировалось построить подземную парковку. После этого строительство было заморожено, и несколько лет площадь оставалась в запустении. Однако в 2017 году, в рамках проекта «Моя улица», на пустыре был создан так называемый парк-амфитеатр: находящийся в углублении древний фундамент окружили восходящими рядами скамеек для гуляющих.

Теперь на руины древнего Белого города можно посмотреть с высоты современных улиц или подойти к ним почти вплотную.

На сегодняшний день это — единственный доступный фрагмент крепости и самый большой из когда-либо обнаруженных в столице.

Московские клады

Спрятанные несколько веков назад и так и оставшиеся невостребованными драгоценности и деньги в столице находят с завидной регулярностью, однако «звездой» 2017 года стал тайник, обнаруженный на Пречистенке. Там при прокладке траншеи рабочие и волонтеры-археологи наткнулись на небольшую шахматную фигурку-офицера. Внутри костяной фигурки обнаружилось десять монет общим достоинством 5 копеек — москвичам XVI века этих денег хватило бы на то, чтобы, например, купить пять гусей, поясняют археологи.

«Шахматный» клад времен Ивана Грозного | Источник: Агентство «Москва»

Специалисты говорят, что монеты датируются временем правления Ивана Грозного. То есть костяной офицер «хранил» их на протяжении почти 500 лет. До сих пор, по словам ученых, шахматные фигуры не рассматривались в качестве потенциальных тайников.

Эта находка позволяет по новому взглянуть на быт москвичей того времени. Тайник в шахматной фигуре, где были найдены монеты 1530-х годов, внимательно изучат московские нумизматы. Мы знали, что шахматы делались из кости и были полыми, утяжелялись металлом, но не знали, что в них бывают тайники. Алексей Емельянов Глава Мосгорнаследия

По одной из версий, азартные игроки могли использовать этот способ, чтобы всегда держать при себе деньги, размещая их в разных фигурках набора.

Кроме того, только в 2017 году на Петровском бульваре нашли кошелек с монетами конца XVIII — начала XIX столетия и часы — не исключено, что они были украдены из мастерской, а затем просто выброшены преступником. А самая недавняя находка была сделана уже в конце октября 2017-го — тогда во время осмотра траншеи на Нижней Радищевской улице возле церкви Николая Чудотворца нашли клад с монетами начала XVII века: храмы частенько использовались создателями тайников в качестве надежного ориентира.

Тайны Биржевой площади и портовые сокровища «Зарядья»

Но едва ли не больше всего археологических находок было сделано во время раскопок на Биржевой площади — работы здесь продолжались всё лето 2017-го. Всего на площади обнаружили более тысячи артефактов, в том числе относящиеся еще ко временам Юрия Долгорукого (первая половина XII века).

Древние постройки, обнаруженные на Биржевой площади во время работ по программе «Моя улица» | Источник: Агентство «Москва»

Помимо украшений, оружия, фрагментов посуды и монет разных веков, там были найдены фундаменты нескольких зданий. Среди главных «архитектурных» открытий — обнаруженные в июле 2017-го остатки древнего храма, разобранного еще в конце XVIII столетия. Однако в конце лета все руины вновь исчезли под землей — правда, перед этим археологи укрыли их защитной геотканью, а затем бережно засыпали несколькими слоями песка по специальной технологии.

Множество древних артефактов также обнаружили в ходе строительства парка «Зарядье», открывшегося в столице в сентябре. В восточной части парка, недалеко от Москворецкой набережной, нашли следы торговой площади, которая, очевидно, существовала при крупной пристани, действовавшей в этом районе с XII века. Тут были найдены зарубежные торговые пломбы XVII—XVIII вв. , замысловатая фигурка всадника иностранной работы, а также многочисленные фрагменты одежды.

Археологические находки, найденные на территории парка «Зарядье» | Источник: Агентство «Москва»