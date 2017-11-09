В Воронежской области пройдет экологическая акция по сбору вторичных ресурсов

Декада приурочена к Всемирному дню рециклинга (переработка отходов. — прим. — ред) 15 ноября. Цель акции — привлечение внимания к проблемам накопления отходов. В департаменте отметили, что проведение декады позволяет сокращать объемы отходов, которые подлежат захоронению, а также снизить затраты на их перевозку. Так, за прошлые семь лет проведения акции в Воронежской области, было собрано более 6,2 тыс. тонн отходов.

Отходы из стекла будут принимать в следующих пунктах:

Воронежский стеклотарный завод (Ленинский проспект, 172);.

ООО «Воронежвторма» (улица Волгоградская, 48);.

ООО «Сферастек» (Семилукский район, поселок совхоза «Раздолье», улица Центральная, 22).

Макулатуру можно сдать в Воронеже в следующих точках:

ООО «Киво-Маркет» (улица Зеленко, 20);.

ООО «Картон Черноземье» (улица Электросигнальная, 20);.

ООО Воронежский бумажник (улица Балашовская, 29е);.

ООО «Вторсырье» (улица Героев Революции, 16);.

ООО «Воронеж Картон» (улица Ростовская, 45, подъезд 1).

Отходы изделий из пластмасс будут принимать по следующим адресам:

ООО «Воронежвторма» (улица Волгоградская, 48);.

ООО «Вторсырье» (улица Героев Революции, 16);.

ООО ПК «Илан-Пласт» (улица 6 Стрелковой Дивизии, 5, офис 6);.

ООО «Совтех» (проспект Революции, 19);.

ООО «Полимер-Черноземье» (Панинский район, поселок Тойда 2-я, улица Труда, 25).

В учебных заведениях региона также в это время будут проходить экологические уроки.