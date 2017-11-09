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03:19 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Автолюбителей и пешеходов Владивостока отгораживают друг от друга заборами

Установка леерных ограждений по проекту «Безопасные и качественные дороги» проходит по 72 адресам (ФОТО).

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48
фотографий
48
фотографий

Владивосток, 9 ноября, PrimaMedia.

Масштабная работа по установке металлических ограждений вдоль городских дорог ведется во Владивостоке в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Рабочие делают тротуарное пространство более безопасным для пешеходов и вместе с этим ограничивают возможность переходить проезжую часть в неположенных местах, сообщает ИА PrimaMedia. Впрочем, горожане скептически относятся к тому, что такой забор может спасти при ДТП, а также предъявляют претензии к новому облику города.

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