Автолюбителей и пешеходов Владивостока отгораживают друг от друга заборами

Масштабная работа по установке металлических ограждений вдоль городских дорог ведется во Владивостоке в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Рабочие делают тротуарное пространство более безопасным для пешеходов и вместе с этим ограничивают возможность переходить проезжую часть в неположенных местах, сообщает ИА PrimaMedia. Впрочем, горожане скептически относятся к тому, что такой забор может спасти при ДТП, а также предъявляют претензии к новому облику города.