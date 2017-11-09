Похолодание и осадки обещают приморские синоптики
В четверг, 9 ноября, специалисты Примгидромета прогнозируют похолодание и осадки, сообщает «Deita. ru».
В четверг, 9 ноября, специалисты Примгидромета прогнозируют похолодание и осадки, сообщает «Deita. ru».
В крае ожидается переменная облачность, днем без осадков. Ветер днем западный,
Во Владивостоке так же переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Ветер днем
В Уссурийске ожидается переменная облачность, ветер во второй половине дня
В Находке переменная облачность, без существенных осадков. Ветер днем умеренный. Температура воздуха ночью 0…-2°C, днем +6…+8°С.
Таисия Масина.