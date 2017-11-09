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07:41 (мск), источник: БЕЛТА

Ван Гог оставил на одной из картин «сюрприз» в виде кузнечика

Голландский художник-постимпрессионист Винсент Ван Гог оставил почитателям творчества небольшой «привет». На картине «Оливковая роща» под толстым слоем краски обнаружили маленького кузнечика.

Источник: БЕЛТА

Насекомое стало частью полотна свыше 100 лет назад. Оригинал «Оливковой рощи» был написан в 1889 году. Кузнечика обнаружили при детальном осмотре картины для каталога французской живописи.

Кузнечик «спрятался» в нижней части переднего плана пейзажа. Рассмотреть его удалось только под микроскопом.

Как утверждают эксперты, подобные находки не редкость для картин, которые пишут на открытом воздухе. Чаще всего это растения и мелкие насекомые.

Насекомое поможет исследователям установить точную пору года, а возможно и месяц, в который была написана картина.

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