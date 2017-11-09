Ван Гог оставил на одной из картин «сюрприз» в виде кузнечика
Голландский
Голландский
Насекомое стало частью полотна свыше 100 лет назад. Оригинал «Оливковой рощи» был написан в 1889 году. Кузнечика обнаружили при детальном осмотре картины для каталога французской живописи.
Кузнечик «спрятался» в нижней части переднего плана пейзажа. Рассмотреть его удалось только под микроскопом.
Как утверждают эксперты, подобные находки не редкость для картин, которые пишут на открытом воздухе. Чаще всего это растения и мелкие насекомые.
Насекомое поможет исследователям установить точную пору года, а возможно и месяц, в который была написана картина.