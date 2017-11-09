Горячая линия по качеству мяса будет работать в Иркутской области 9 ноября
Сегодня — Всемирный день качества. В Иркутской области начинается месячник качества и безопасности мяса и животной продукции.
Сегодня — Всемирный день качества. В Иркутской области начинается месячник качества и безопасности мяса и животной продукции.
Каждый день с 9 до 18 часов жители региона могут позвонить на горячую линию службы потребительского рынка и лицензирования и рассказать о фактах незаконной торговли мясом. Также специалисты проконсультируют, как вернуть деньги, если продукция, которую вы купили, оказалась некачественной.
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ