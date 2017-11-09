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03:30 (мск), источник: Вести Иркутск

Горячая линия по качеству мяса будет работать в Иркутской области 9 ноября

Сегодня — Всемирный день качества. В Иркутской области начинается месячник качества и безопасности мяса и животной продукции.

Источник: Вести Иркутск

Каждый день с 9 до 18 часов жители региона могут позвонить на горячую линию службы потребительского рынка и лицензирования и рассказать о фактах незаконной торговли мясом. Также специалисты проконсультируют, как вернуть деньги, если продукция, которую вы купили, оказалась некачественной.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8 (3952) 24−38−14.

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