Горячая линия по качеству мяса будет работать в Иркутской области 9 ноября

Каждый день с 9 до 18 часов жители региона могут позвонить на горячую линию службы потребительского рынка и лицензирования и рассказать о фактах незаконной торговли мясом. Также специалисты проконсультируют, как вернуть деньги, если продукция, которую вы купили, оказалась некачественной.