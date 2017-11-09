Осадки на время покинут большую часть Хабаровского края
В некоторых районах региона немного похолодает.
В некоторых районах региона немного похолодает.
Осадки, слегка «зацепившие» Хабаровский край в середине недели, уже в четверг прекратятся на большей части его территории. В некоторых населённых пунктах похолодает, но не очень заметно. Усиление ветра жители края на себе почти не ощутят.
В Хабаровске дневная температура понизится до 0−2 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.
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В Советской Гавани дневная температура понизится до 2−4 °С. Возможен небольшой снег. Скорость
В Охотске дневная температура останется на отметке −9…−11. Без осадков. Скорость
В Вяземском дневная температура останется на отметке 2−4 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.
В Чегдомыне дневная температура останется на отметке −2…−4 °C. Без осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.
В Аяне дневная температура повысится до −4…−6 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.
В Чумикане дневная температура останется на отметке −3…−5 °C. Без осадков. Скорость
В Бикине дневная температура повысится до 2−4 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.
В селе имени Полины Осипенко дневная температура останется на отметке −1…−3 °C. Без осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.
В Троицком дневная температура понизится до 0−2 °C. Без осадков. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.