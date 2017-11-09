Осадки на время покинут большую часть Хабаровского края

Осадки, слегка «зацепившие» Хабаровский край в середине недели, уже в четверг прекратятся на большей части его территории. В некоторых населённых пунктах похолодает, но не очень заметно. Усиление ветра жители края на себе почти не ощутят.

В Хабаровске дневная температура понизится до 0−2 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура останется на отметке +1…-1 °C. Без осадков. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура опустится до −2…−4 °C. Небольшой снег. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Советской Гавани дневная температура понизится до 2−4 °С. Возможен небольшой снег. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 13−18 м/с.

В Охотске дневная температура останется на отметке −9…−11. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Вяземском дневная температура останется на отметке 2−4 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Чегдомыне дневная температура останется на отметке −2…−4 °C. Без осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Аяне дневная температура повысится до −4…−6 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Чумикане дневная температура останется на отметке −3…−5 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 10−15 м/с.

В Бикине дневная температура повысится до 2−4 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура останется на отметке −1…−3 °C. Без осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.