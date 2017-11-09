Почти 813 тысяч приморцев сделали прививку от гриппа
В этом году в край поступила бесплатная вакцина.
В этом году в край поступила бесплатная вакцина.
Более 43% населения или почти 813 тысяч жителей Приморья сделали прививку от гриппа. При этом почти 584 тысячи взрослых и более 229 тысяч детей смогли сделать это бесплатно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.
В этом году в край поступила бесплатная вакцина отечественного производства «Совигрипп» для взрослого и детского населения.
«Вакцинации за счет средств федерального бюджета ежегодно подлежат дети до 18 лет, беременные женщины, учащиеся вузов, работники сфер здравоохранения, образования, транспорта и коммунального хозяйства, призывники, а также лица старше 60 лет и люди, страдающие хроническими патологиями бронхолегочной,
Третий год подряд Приморский край получает препарат в августе, что позволяет начать прививочную кампанию в
«Благодаря полученной защите все привитые намного легче переносят любые простудные заболевания, либо вовсе не болеют», — отметили в поликлинике № 1 Владивостока.
По информации специалистов территориального управления Роспотребнадзора, в этом году охват населения профилактическими прививками от гриппа составил более 43%.
«Такого широкого охвата населения иммунизацией — 43,7% — удалось достигнуть впервые», — отметили в ведомстве.
За счет дополнительных источников финансирования привито почти пять тысяч жителей — некоторые предприятия предусмотрели средства на вакцинацию своих работников.
Согласно прогнозам экспертов, начало подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается в начале января. Специалисты проводят еженедельный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ, внебольничными пневмониями. Утвержден порядок оказания медицинской помощи взрослым и детям при инфекционных заболеваниях.
«На случай вспышки заболеваний в Приморском крае сформирован коечный фонд в инфекционных стационарах, также имеются реанимационные койки. Во всех учреждениях имеется необходимый запас противовирусных препаратов, антибактериальных препаратов, а также средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств», — сообщил директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин.