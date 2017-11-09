Хабаровчане забудут дорогу в поликлинику

В 2018 году каждый хабаровчанин сможет воспользоваться телемедицинскими технологиями, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Врачи будут консультировать пациентов удалённо — с помощью видеосвязи и других современных интернет возможностей. Телемедицинские технологии позволят снизить нагрузку на врачей и вовлечь граждан в заботу о своём здоровье.

Закон установил в каких случаях приём врача может быть заменён удалённой консультацией. Это допускается для оценки эффективности назначенного лечения.

— Допустим, пациенту, страдающему гипертонией, назначена терапия. Сейчас он должен регулярно посещать специалиста, чтобы рассказать, как изменилось давление. Если нет новых жалоб, врач, оценив динамику заболевания, может изменить назначения без дополнительных исследований. Посещения такого плана можно заменить дистанционной консультацией. Пациент с домашнего компьютера сможет связываться с врачом, рассказать, как он себя чувствует, изменились ли его показатели. Врач скорректирует терапию в случае необходимости, а пациент при этом не будет лишний раз сидеть в очереди, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» директор медицинского информационно-аналитического центра министерства здравоохранения Хабаровского края Алексей Алепко.

Также онлайн-консультации можно будет проводить с целью наблюдения за состоянием здоровья. Например, вести контроль за хроническими заболеваниями. В перспективе проверка здоровья будет вестись с использованием устройств удаленного мониторинга — мобильных электрокардиографов, датчиков пульса, аппаратов давления, которые смогут передавать показатели в «облако» — хранилище данных.

Корпорация «Ростех» уже получила заказ на разработку этих устройств. — Врачи будут мониторить эти данные, видеть динамику и соблюдение рекомендаций, — говорит Алексей Алепко. — Например, человеку было назначено проходить 10 тыс шагов в день. Выполнение этой рекомендаций поможет проверить фитнес-трекер. Данные анализаторов сахара также можно будет передавать автоматически, строить графики и видеть динамику, — говорит Алексей Алепко.