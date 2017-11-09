Переправу Ванино — Холмск закрыли из-за больших волн

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в конце октября из-за непогоды застряли 80 человек. В Холмске переправы на материковую часть ожидали 45 пассажиров. В Татарском проливе бушевал шторм с северным и северо-западным ветром до 20−25 метров секунду, высота волн в море составляла около 5,5 метров. Три парома ожидали возможности отправления около четырёх дней.

Ждать отправления несколько дней пассажирам паромной переправы Ванино — Холмск приходится не первый раз. В прошлом году около 70 человек так же «застряли» на переправе в Хабаровском крае. В 2015 году для помощи людям даже прибегали к помощи военных моряков — пассажиров перевозили на военном корабле «Адмирал Невельской». Тогда на морском вокзале скопилось свыше тысячи человек, которые в ожидании посадки на корабль проводили в портовом посёлке до нескольких суток — два парома не справлялись с сезонной нагрузкой.