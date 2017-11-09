Спектакль на языке жестов ставят в Комсомольске-на-Амуре
Роли в нём исполнят глухие и слабослышащие актёры.
Роли в нём исполнят глухие и слабослышащие актёры.
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В качестве художественного материала была выбрана пьеса Алексея Слаповского «От красной крысы до зеленой звезды». По словам руководителя проекта Лиды Соболевской, она идеально подходит для постановки на языке жестов.
— Там очень простые диалоги, нет сложных вещей, которые нужно объяснять зрителю с нарушениями слухом. Для нас это плюс, поскольку исполнители ролей будут говорить без слов, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» Лида Соболевская. — Но это не значит, что спектакль ориентирован исключительно на глухих и слабослышащих. Мы пока ещё думаем, как это лучше сделать, но перевод обязательно будет. Скорее всего субтитры будут транслироваться на экране.
Спектакль уже обрел форму —
— Тут мы столкнулись с трудностями. Люди с ограниченными возможностями здоровья замкнуты, зажаты, им сложно открыться и проявить свои таланты, — говорит Лида Соболевская. — Но это лишь подтверждает значимость проекта. Он поможет им поверить в себя.
Премьера спектакля назначена на весну 2018 года. После неё артисты планируют отправиться на гастроли в Хабаровск и, возможно, принять участие в театральных фестивалях.