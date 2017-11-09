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03:10 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Спектакль на языке жестов ставят в Комсомольске-на-Амуре

Роли в нём исполнят глухие и слабослышащие актёры.

В Комсомольске-на-Амуре готовится к постановке спектакль на жестовом языке, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Цель проекта «Театр на ладони», получившего грант на дальневосточном молодёжном форуме «Амур», задействовать в спектакле глухих и слабослышащих людей.

В качестве художественного материала была выбрана пьеса Алексея Слаповского «От красной крысы до зеленой звезды». По словам руководителя проекта Лиды Соболевской, она идеально подходит для постановки на языке жестов.

 — Там очень простые диалоги, нет сложных вещей, которые нужно объяснять зрителю с нарушениями слухом. Для нас это плюс, поскольку исполнители ролей будут говорить без слов, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» Лида Соболевская. — Но это не значит, что спектакль ориентирован исключительно на глухих и слабослышащих. Мы пока ещё думаем, как это лучше сделать, но перевод обязательно будет. Скорее всего субтитры будут транслироваться на экране.

Спектакль уже обрел форму — ток-шоу. Пьеса состоит из нескольких историй, не связанных между собой. Сейчас творческий коллектив ищет среди инвалидов по слуху желающих попробовать себя в актёрском мастерстве. Несколько человек уже согласились принять участие в репетициях.

 — Тут мы столкнулись с трудностями. Люди с ограниченными возможностями здоровья замкнуты, зажаты, им сложно открыться и проявить свои таланты, — говорит Лида Соболевская. — Но это лишь подтверждает значимость проекта. Он поможет им поверить в себя.

Премьера спектакля назначена на весну 2018 года. После неё артисты планируют отправиться на гастроли в Хабаровск и, возможно, принять участие в театральных фестивалях.

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