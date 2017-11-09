Сквер Анны Щетининой во Владивостоке «плывет» на офисное здание

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Владивосток, 9 ноября, PrimaMedia.

Ситуация со сквером им. Анны Щетининой во Владивостоке продолжает усугубляться. Грунт в районе облагороженной городской территории и прилегающей местности «сползает» в овраг под давлением сточных вод, сообщает ИА PrimaMedia.

Косогор возле Крыгина, 67, вплотную прилегающий к территории сквера, обрушился еще три месяца назад, 21 августа. Владелец дома, на который отчасти пришелся сход грунта, считает, что это произошло из-за отсутствия дренажной системы. Он уверен, что укреплять склон должна администрация Владивостока. В мэрии же говорят, что причина обрушения в проведении строительных работ на не предназначенном для этого участке. Чтобы восстановить территорию, администрация планирует подготовить проектно-сметную документацию в 2018 году.

Как выяснил корр. агентства, здание на Крыгина, 67, занимают офисы. В данный момент там располагается только торговый дом «Кондитерский». По словам его сотрудников, однажды утром после сильного дождя они пришли на работу и обнаружили, что косогор и удерживающие его бетонные блоки обрушились. Сыгравший грунт оторвал кондиционер с одного из окон и повредил фасад здания.

Как рассказал диспетчер администрации Фрунзенского района, здание не обслуживает никакая управляющая компания. Дом принадлежит частному лицу, предпринимателю Ивану Филатову, который сдает помещения в аренду. По словам владельца здания, он уже обращался в администрацию Владивостока за помощью. Собственник считает, что проблемы с косогором и разрушение сквера им. Анны Щетининой имеют одну причину и связаны с отсутствием дренажной системы.

— Дождь стал следствием, а причина обрушения — накопление воды в грунте. На площадку над косогором возле моего дома однажды заехала большегрузная машина, из-за этого проломился бетон. Вся вода стала собираться в одном месте, а потом — протекать вниз. Воды стало много, она собрала всю глину и стала давить на стенку, отчего та начала выпирать, а потом и упала, — рассказал Иван Филатов.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, возможная причина проблемы в том, что жители Крыгина проводят строительные работы на неукрепленном участке. Специалисты отметили, что городские власти планируют укрепить косогор, но разработать проектно-сметную документацию получится только в 2018 году.