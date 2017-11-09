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04:05 (мск), источник: Губерния онлайн

В Кировском районе Хабаровска в этом году будет больше елок

Новую праздничную зону создадут в Кировском районе Хабаровска. Специалисты украсят территорию около школы № 38.

Там уже установили пятиметровую елку. Планируется, что рядом разместят ледовые и снежные скульптуры, на деревьях появятся светодиодные гирлянды, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

«Мы решили, что каждый год будем делать в районе еще одну новую праздничную зону в канун новогодних праздников. По итогам прошлого года их было 14 штук, включая новогодние зоны на территории общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений», — рассказала главный специалист отдела по социальным вопросам комитета по управлению Кировским районом администрации Хабаровска Регина Строителева.

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