Хабаровчане познакомятся с лентами южнокорейских кинематографистов
Жителям краевого центра покажут пять фильмов на иностранном языке.
Жителям краевого центра покажут пять фильмов на иностранном языке.
В дальневосточной столице Дни корейского кино объединят любителей творений режиссёров Страны утренней свежести. В «Совкино» жители Хабаровска смогут увидеть пять фильмов на иностранном языке.
Корейцы снимают блокбастеры, ужасы, боевики, фантастику, исторические драмы, фэнтези, комедии. За последние годы фильмы местных кинематографистов успели обрести поклонников во многих странах мира. По своему качеству картины ничуть не уступают голливудским блокбастерам. В корейских фильмах можно найти свежесть и изобретательность, а работа азиатских режиссёров и сценаристов стала заметным явлением мирового кинематографа.
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