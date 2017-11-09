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04:12 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровчане познакомятся с лентами южнокорейских кинематографистов

Жителям краевого центра покажут пять фильмов на иностранном языке.

В дальневосточной столице Дни корейского кино объединят любителей творений режиссёров Страны утренней свежести. В «Совкино» жители Хабаровска смогут увидеть пять фильмов на иностранном языке.

Корейцы снимают блокбастеры, ужасы, боевики, фантастику, исторические драмы, фэнтези, комедии. За последние годы фильмы местных кинематографистов успели обрести поклонников во многих странах мира. По своему качеству картины ничуть не уступают голливудским блокбастерам. В корейских фильмах можно найти свежесть и изобретательность, а работа азиатских режиссёров и сценаристов стала заметным явлением мирового кинематографа.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры Хабаровского края, первую картину горожане смогут увидеть 15 ноября — это будет историческая драма «Гнев короля». Комедию «Король Чокку» покажут 16 ноября, фильм «До самого конца» — 17 ноября. А на следующий день жители Хабаровска посмотрят сразу два кино — «Без романтики» и «На грани». Все фильмы наполнены уникальными национальными особенностями, поскольку азиатский взгляд во многом радикально отличается от привычного «западного видения». Картины покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. Вход свободный, билеты можно получить в кассе кинотеатра.

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