Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Эксперты рассказали, что случится с курсом рубля в ноябре
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Адвокат назвал причину смерти дочери Людмилы Гурченко
Дональд Трамп: что президент сказал, а что — сделал?В конце первого года на посту президента США антирейтинг Дональда Трампа бьет рекорды. Ему доверяют всего 37% американцев
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
СМИ: экс-муж Бузовой Тарасов делится семейными фото
Мила Кунис назвала визит на Украину унизительным
Наталья Водянова в комбинации удивила поклонников
Юлия Меньшова смутила поклонников странным нарядом
Актер Тарас Денисенко скончался на 53-м году жизни – СМИ
СМИ: Больной раком Задорнов вернулся в свою веру
Как люди снимают жилье в центре Риги почти бесплатно (видео)
Чем знаменита Останкинская башня (фото)
Фоторепортажи
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
10Последствия тайфуна Дамри
04:45 (мск), источник: Вести Приморье

Первоцветы распустились на «Земле леопарда» в преддверии зимы

Посетителям заповедника «Кедровая падь» (в составе ФГБУ «Земля леопарда») посчастливилось увидеть сразу несколько цветков одного из дальневосточных первоцветов — ветровочника амурского.

Теплая осень на юге Приморского края в этом году стала причиной повторного цветения некоторых весенних растений. Посетителям заповедника «Кедровая падь» (в составе ФГБУ «Земля леопарда») посчастливилось увидеть сразу несколько цветков одного из дальневосточных первоцветов — ветровочника амурского.

Ветровочник амурский, он же — ветреница — начинает цвести в Приморье в апреле с приходом периода весенних ветров. В России этот вид встречается только на Дальнем Востоке, и считается относительно редким: в Амурской области он занесен в региональную Красную книгу.

Помимо эстетической привлекательности, ветреница обладает и лекарственными свойствами: ее применяют как болеутоляющее и тонизирующее средство.

Сразу несколько цветков распустившейся ветреницы были обнаружены на этой неделе в долине реки Кедровой в ходе экскурсии по маршруту «К сердцу Кедровой пади», сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ФГБУ «Земля леопарда».

По оценке ученых, помимо теплой осени свою роль в цветении ветреницы сыграл и особый микроклимат долины реки Кедровой. С обеих сторон от ветров ее закрывают сопки, а потому нередко осенью здесь отмечается цветение и других первоцветов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов откровенно рассказали о личном
Фигуристка Лобачева заявила, что могла бы спасти Марьянова
Путин рассказал о национальном приоритете России
Сирийские войска отбили «последний оплот ИГ» в стране
В Раде заявили, что президент против разрыва отношений с Россией
Москва заподозрила Индию в допуске американцев на субмарину РФ
Адвокат назвал причину смерти дочери Людмилы Гурченко
Россияне гораздо активнее берут кредиты, чем копят средства
Бывший вице-губернатор признался в хищениях на «Зенит-арене»
Спорт
Россия близка к потере пяти медалей Сочи-2014 Очередной допинговый скандал может лишить россиян олимпийских наград в бобслее, конькобежном спорте и скелетоне
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Самый страшный долгострой Москвы начнут сносить в ближайшее время
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
«Москва-Сити» привлек постояльцев
Квартиросъемщикам предоставят налоговый вычет
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Ксения Собчак впервые показала сына (фото) В соцсетях спорят, на кого похож сын Собчак и Виторгана
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь