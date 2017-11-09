Первоцветы распустились на «Земле леопарда» в преддверии зимы

Теплая осень на юге Приморского края в этом году стала причиной повторного цветения некоторых весенних растений. Посетителям заповедника «Кедровая падь» (в составе ФГБУ «Земля леопарда») посчастливилось увидеть сразу несколько цветков одного из дальневосточных первоцветов — ветровочника амурского.

Ветровочник амурский, он же — ветреница — начинает цвести в Приморье в апреле с приходом периода весенних ветров. В России этот вид встречается только на Дальнем Востоке, и считается относительно редким: в Амурской области он занесен в региональную Красную книгу.

Помимо эстетической привлекательности, ветреница обладает и лекарственными свойствами: ее применяют как болеутоляющее и тонизирующее средство.

Сразу несколько цветков распустившейся ветреницы были обнаружены на этой неделе в долине реки Кедровой в ходе экскурсии по маршруту «К сердцу Кедровой пади», сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ФГБУ «Земля леопарда».