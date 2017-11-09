Около 8 тысяч хризантем вырастили в Иркутске ко Дню Матери
Агрономы вырастили такие уникальные сорта хризантемы.
Агрономы вырастили такие уникальные сорта хризантемы.
Около восьми тысяч хризантем вырастили в Иркутске ко Дню Матери. На сегодня в теплицах муниципального предприятия расцвели более 20 сортов крупноцветковых и мелкоцветковых хризантем, сообщает
По словам мастера участка организации Ларисы Костиш, специалисты вырастили редкие сорта хризантемы.
«Такие сорта плохо переносят транспортировку, у них нежные лепестки, которые легко могут осыпаться. Поэтому наши агрономы вырастили такие уникальные сорта хризантемы специально для иркутян. Впервые на предприятии вырастили сорт хризантем “Антонов”. Агрономы переживали, как приживется, будет ли достаточно большим. В итоге цветок распустился пушистой шапкой, на крупной, толстой ножке величиной в два метра», — отметила Лариса Костиш.