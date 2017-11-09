Проект по демеркуризации «Усольехимпрома» в Иркутской области придется доработать

Источник: IrkutskMedia.ru

Проект по демеркуризации цеха ртутного электролиза на территории бывшей промплощадке «Усольехимпрома» нужно будет изменить. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков в ходе совместного заседания комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве и комиссии по контрольной деятельности ЗС региона. По его словам, от строительства саркофага пришлось отказаться из-за того, что экспертиза в Красноярске высказала к нему ряд замечаний. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Министр отметил, что проект, предусматривающий строительство саркофага, разрабатывался еще в 2009 году. Экспертиза выдала на него отрицательное заключение и сейчас готовится новое, несколко иное техзадание. В остальном проект не изменился.

«На этом месте нельзя построить саркофаг из-за неподходящего грунта, а после установки купола его пришлось бы мониторить в течение нескольких десятков лет. Это просто трата областного бюджета. Поэтому было решено, что обезвреживание пройдет на территории самой промплощадки, но отходы будут вывезены на полигон уже с другим классом опасности», — сообщил Андрей Крючков.