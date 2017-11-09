Проект по демеркуризации «Усольехимпрома» в Иркутской области придется доработать
Минприроды Приангарья отказалось от строительства саркофага.
Минприроды Приангарья отказалось от строительства саркофага.
Проект по демеркуризации цеха ртутного электролиза на территории бывшей промплощадке «Усольехимпрома» нужно будет изменить. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков в ходе совместного заседания комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве и комиссии по контрольной деятельности ЗС региона. По его словам, от строительства саркофага пришлось отказаться
Министр отметил, что проект, предусматривающий строительство саркофага, разрабатывался еще в 2009 году. Экспертиза выдала на него отрицательное заключение и сейчас готовится новое, несколко иное техзадание. В остальном проект не изменился.
«На этом месте нельзя построить саркофаг
Напомним, проект по демеркуризации цеха ртутного электролиза в