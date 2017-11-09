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07:38 (мск), источник: Noi.md

Ирак впервые за 45 лет отправит девушку на конкурс «Мисс Вселенная»

Представительница Ирака впервые за последние 45 лет примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет 26 ноября в Лас-Вегасе. Об этом сообщает SHAFAQ News.

Источник: Noi.md

На состязание отправится 27-летняя Сара Айдан. Она заняла второе место в конкурсе красоты в Багдаде.

Выяснилось, что победительница замужем, поэтому ее дисквалифицировали, а право поехать в США получила Айдан.

В последний раз Ирак участвовал в «Мисс Вселенной» в 1972 году. Тогда страну представляла Вайдан Сулейман в Пуэрто-Рико.

«Мисс Вселенная» — ежегодный конкурс красоты, в котором участвуют победительницы национальных отборов. С обладательницей титула заключается годовой контракт, после чего она ездит по миру с рекламными целями. В 2002 году обладательницей титула стала россиянка Оксана Федорова.

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