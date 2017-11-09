Ирак впервые за 45 лет отправит девушку на конкурс «Мисс Вселенная»

Источник: Noi.md

На состязание отправится 27-летняя Сара Айдан. Она заняла второе место в конкурсе красоты в Багдаде.

Выяснилось, что победительница замужем, поэтому ее дисквалифицировали, а право поехать в США получила Айдан.

В последний раз Ирак участвовал в «Мисс Вселенной» в 1972 году. Тогда страну представляла Вайдан Сулейман в Пуэрто-Рико.