Ирак впервые за 45 лет отправит девушку на конкурс «Мисс Вселенная»
Представительница Ирака впервые за последние 45 лет примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет 26 ноября в
Представительница Ирака впервые за последние 45 лет примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет 26 ноября в
На состязание отправится 27-летняя Сара Айдан. Она заняла второе место в конкурсе красоты в Багдаде.
Выяснилось, что победительница замужем, поэтому ее дисквалифицировали, а право поехать в США получила Айдан.
В последний раз Ирак участвовал в «Мисс Вселенной» в 1972 году. Тогда страну представляла Вайдан Сулейман в
«Мисс Вселенная» — ежегодный конкурс красоты, в котором участвуют победительницы национальных отборов. С обладательницей титула заключается годовой контракт, после чего она ездит по миру с рекламными целями. В 2002 году обладательницей титула стала россиянка Оксана Федорова.