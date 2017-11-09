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04:54 (мск), источник: Губерния онлайн

Роспотребнадзор назвал четыре района Хабаровского края с самой грязной питьевой водой

В поселениях плохо работают очистные сооружения, а водопроводные сети сильно изношены.

Источник: Reuters

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю подвело итоги мониторинга качества воды за девять месяцев 2017 года. Специалисты выяснили, что сильнее всего вода загрязнена в Вяземском, Бикинском, Нанайском и Верхнебуреинском районах, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию ведомства.

Плохое качество воды отмечается также в Ульчском районе и районе имени Лазо. Всего из исследованных проб 18,1% не соответствовали нормам по санитарно-химическим показателям, а 6,1% — по микробиологическим.

«Питьевая вода в распределительной водопроводной сети не отвечала санитарным нормам по органолептическим показателям, содержанию железа, марганца, кремния. Причиной такой ситуации являются отсутствие или неэффективная работа очистных сооружений на водопроводах, изношенность и неудовлетворительная эксплуатация водопроводных сетей», — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора направили коммунальщикам и местным властям 96 уведомлений о несоответствии холодной и горячей воды нормам качества. За нарушение требований, связанных с подачей загрязненной воды, назначено 95 административных штрафов. Суды удовлетворили семь исков.

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