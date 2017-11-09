Снег с дождем обрушится на Приморье в пятницу, 10 ноября
Наиболее сильные осадки ожидаются на
Наиболее сильные осадки ожидаются на
Владивосток, 9 ноября, PrimaMedia.
Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Приморье в пятницу, 10 ноября. Утром с
Ночью 11 ноября циклон продолжит смещаться над краем, углубляясь, и утром выйдет к восточному побережью Приморья. На край начнёт поступать холодный воздух, температура воздуха понизится и дожди перейдут в мокрый снег, снег.
В большинстве районов Приморья ожидаются сильные осадки, которые будут сопровождаться гололёдными явлениями, в отдельных районах — метелью при усилении ветра до 13−18 м/с, на побережье порывами до 25 м/с.
Отметим, что на данный момент официального штормового предупреждения специалисты Примгидромета не выпускали.