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05:03 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Снег с дождем обрушится на Приморье в пятницу, 10 ноября

Наиболее сильные осадки ожидаются на северо-востоке края.

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Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 9 ноября, PrimaMedia.

Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Приморье в пятницу, 10 ноября. Утром с северо-восточных районов Китая на Приморье выйдет активный циклон, начнутся, а днем сохранятся осадки смешанного характера в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах возможны отложения мокрого снега на проводах и деревьях, наиболее сильные осадки ожидаются на северо-востоке края, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Примпогода.

Ночью 11 ноября циклон продолжит смещаться над краем, углубляясь, и утром выйдет к восточному побережью Приморья. На край начнёт поступать холодный воздух, температура воздуха понизится и дожди перейдут в мокрый снег, снег.

В большинстве районов Приморья ожидаются сильные осадки, которые будут сопровождаться гололёдными явлениями, в отдельных районах — метелью при усилении ветра до 13−18 м/с, на побережье порывами до 25 м/с.

Отметим, что на данный момент официального штормового предупреждения специалисты Примгидромета не выпускали.

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