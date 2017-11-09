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05:06 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Руководителя «Мекрана» заподозрили в неуплате налогов на сумму 8 млн рублей

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На главу красноярской компании «Мекран» завели уголовное по факту неуплаты налогов. Основанием для этого послужила проверка мебельного предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Так, с марта по декабрь 2015 года глава компании удерживал с работников «Мекрана» и с сотрудников подразделений НДФЛ. Речь идет о сумме более 8 млн рублей.

«В настоящее время направлено поручение на установление местонахождения руководства коммерческого предприятия», — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, «Мекран» — крупная мебельная фабрика. В середине 2016 года Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом ООО «Деревообрабатывающая компания «Мекран» и ввел на фабрике процедуру наблюдения.

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