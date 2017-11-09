Руководителя «Мекрана» заподозрили в неуплате налогов на сумму 8 млн рублей
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
На главу красноярской компании «Мекран» завели уголовное по факту неуплаты налогов. Основанием для этого послужила проверка мебельного предприятия. Об этом сообщили в
Так, с марта по декабрь 2015 года глава компании удерживал с работников «Мекрана» и с сотрудников подразделений НДФЛ. Речь идет о сумме более 8 млн рублей.
«В настоящее время направлено поручение на установление местонахождения руководства коммерческого предприятия», — говорится в сообщении ведомства.
Отметим, «Мекран» — крупная мебельная фабрика. В середине 2016 года Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом ООО «Деревообрабатывающая компания «Мекран» и ввел на фабрике процедуру наблюдения.