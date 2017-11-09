Руководителя «Мекрана» заподозрили в неуплате налогов на сумму 8 млн рублей

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На главу красноярской компании «Мекран» завели уголовное по факту неуплаты налогов. Основанием для этого послужила проверка мебельного предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Так, с марта по декабрь 2015 года глава компании удерживал с работников «Мекрана» и с сотрудников подразделений НДФЛ. Речь идет о сумме более 8 млн рублей.

«В настоящее время направлено поручение на установление местонахождения руководства коммерческого предприятия», — говорится в сообщении ведомства.