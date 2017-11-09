Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Самолет экстренно сел из-за узнавшей об измене мужа пассажирки
Дональд Трамп: что президент сказал, а что — сделал?В конце первого года на посту президента США антирейтинг Дональда Трампа бьет рекорды. Ему доверяют всего 37% американцев
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Наталья Водянова в комбинации удивила поклонников
Юлия Меньшова смутила поклонников странным нарядом
Актер Тарас Денисенко скончался на 53-м году жизни – СМИ
СМИ: Больной раком Задорнов вернулся в свою веру
Как люди снимают жилье в центре Риги почти бесплатно (видео)
Чем знаменита Останкинская башня (фото)
Фоторепортажи
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
05:07 (мск), источник: Вести - Красноярск

Жители улицы Аэропортовская получили многотысячный перерасчёт за тепло

Плюс 37 тысяч рублей. Жители домов улицы Аэропортовская — там, где живут лётчики и их семьи — получили перерасчёт за тепло.

Источник: Вести - Красноярск

Товарищество собственников жилья работает здесь девять лет. В обслуживании ТСЖ три пятиэтажных дома, в которых живут 500 человек. Председатель — бывший лётчик — объясняет: перерасчёт пришёл за теплоэнергию сразу за три года. В платёжках указывался один объём потребления, по факту оказалось больше.

«Мы этот перерасчёт делали каждый год, но каждый год жители оспаривали. Сейчас так произошло, что мы выставили сразу за три года — это связано с банкротством, потому что аэропорт спит и видит нас обанкротить», — пояснил председатель ТСЖ «Аэропорт» Юрий Андреев.

Ресурсоснабжающей организацией жилмассива является аэропорт «Емельяново». «С 2012 года ТСЖ “Аэропорт”, которое управляет данным жилым фондом, не производит регулярные платежи за поставляемые ресурсы. На настоящий момент долг ТСЖ перед аэропортом “Емельяново” составляет 36 миллионов», — сообщил пресс-секретарь аэропорта «Емельяново» Никита Полёха.

Впрочем, у ТСЖ насчёт долга своя версия. Разница, объясняют, в тарифах организации и населению. «1.483.283 рубля 60 копеек. Мы по нашим подсчётам 418.162 рубля, по тарифам для населения. Это выпадающий доход. Это бюджетная субсидия. Мы этот долг в суде отстаиваем, это наше право. Мы с ним не согласны», — пояснил председатель ТСЖ «Аэропорт» Юрий Андреев.

16 ноября состоится очередной суд, уже по вопросу признания товарищества собственников жилья банкротом. Жители с многотысячными платёжками тоже пишут судебный иск. Деньги им выплатить, скорее всего, придётся, но, вероятно, уже новому ТСЖ.


Елена АЛИШЕВЕЦ

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов откровенно рассказали о личном
Фигуристка Лобачева заявила, что могла бы спасти Марьянова
Путин рассказал о национальном приоритете России
Собчак поддержала антироссийские санкции США
В Раде заявили, что президент против разрыва отношений с Россией
Москва заподозрила Индию в допуске американцев на субмарину РФ
Самому богатому депутату Госдумы грозит лишение мандата
Сирийские войска отбили «последний оплот ИГ» в стране
Бывший вице-губернатор признался в хищениях на «Зенит-арене»
Спорт
Россия близка к потере пяти медалей Сочи-2014 Очередной допинговый скандал может лишить россиян олимпийских наград в бобслее, конькобежном спорте и скелетоне
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Ксения Собчак впервые показала сына (фото) В соцсетях спорят, на кого похож сын Собчак и Виторгана
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь