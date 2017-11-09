Жители улицы Аэропортовская получили многотысячный перерасчёт за тепло

Товарищество собственников жилья работает здесь девять лет. В обслуживании ТСЖ три пятиэтажных дома, в которых живут 500 человек. Председатель — бывший лётчик — объясняет: перерасчёт пришёл за теплоэнергию сразу за три года. В платёжках указывался один объём потребления, по факту оказалось больше.



«Мы этот перерасчёт делали каждый год, но каждый год жители оспаривали. Сейчас так произошло, что мы выставили сразу за три года — это связано с банкротством, потому что аэропорт спит и видит нас обанкротить», — пояснил председатель ТСЖ «Аэропорт» Юрий Андреев.



Ресурсоснабжающей организацией жилмассива является аэропорт «Емельяново». «С 2012 года ТСЖ “Аэропорт”, которое управляет данным жилым фондом, не производит регулярные платежи за поставляемые ресурсы. На настоящий момент долг ТСЖ перед аэропортом “Емельяново” составляет 36 миллионов», — сообщил пресс-секретарь аэропорта «Емельяново» Никита Полёха.



Впрочем, у ТСЖ насчёт долга своя версия. Разница, объясняют, в тарифах организации и населению. «1.483.283 рубля 60 копеек. Мы по нашим подсчётам 418.162 рубля, по тарифам для населения. Это выпадающий доход. Это бюджетная субсидия. Мы этот долг в суде отстаиваем, это наше право. Мы с ним не согласны», — пояснил председатель ТСЖ «Аэропорт» Юрий Андреев.



16 ноября состоится очередной суд, уже по вопросу признания товарищества собственников жилья банкротом. Жители с многотысячными платёжками тоже пишут судебный иск. Деньги им выплатить, скорее всего, придётся, но, вероятно, уже новому ТСЖ.





Елена АЛИШЕВЕЦ



