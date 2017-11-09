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05:50 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске проведут проверку системы оповещения гражданской обороны

Проверка 9 ноября будет проходить в два этапа.

В Красноярском крае 9 ноября массово включат сирены для проверки системы оповещения и передадут сообщения по телевидению и радио.

Проверка будет проходить в два этапа — с 15:00 до 15:30 и с 16:00 до 16:30. Жителей края просят не предпринимать никаких действий. Кроме того, будут проверены системы оповещения на фабрике мороженого «Славица», ТЭЦ-3, ТГК-13, ФГУП «ПО КХК Енисей», а также в торговом комплексе «Квант».

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