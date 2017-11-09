В приморском Дальнегорске не смогли прочесть послание потомкам

Доставали заложенную в основание постамента памятника Владимиру Ленину капсулу на торжественной церемонии, на которую собрались руководители и жители города. Вынули за табличкой цементную кладку, извлекли стальную коробку с заваренной крышкой с надписью «Комсомольцам 2017 года». Однако бумага с текстом послания, положенная в «капсулу времени», истлела. Прочитать текст невозможно.

Но в администрации городского округа не падают духом. Там решили оставить послание молодежи, которое будет заложено в капсулу на пятьдесят лет в День молодежи — 27 июня 2018 года.

Как отметили в администрации, нынче технологии позволяют сохранить текст послания — он будет напечатан на бумаге и заламинирован или сохранен иным способом. Капсулу заложат в то же место — в основание памятника Ленину.