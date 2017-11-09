Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
Эксперты рассказали, что случится с курсом рубля в ноябре
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Самолет экстренно сел из-за узнавшей об измене мужа пассажирки
Дональд Трамп: что президент сказал, а что — сделал?В конце первого года на посту президента США антирейтинг Дональда Трампа бьет рекорды. Ему доверяют всего 37% американцев
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
СМИ: экс-муж Бузовой Тарасов делится семейными фото
Мила Кунис назвала визит на Украину унизительным
Наталья Водянова в комбинации удивила поклонников
Юлия Меньшова смутила поклонников странным нарядом
Актер Тарас Денисенко скончался на 53-м году жизни – СМИ
СМИ: Больной раком Задорнов вернулся в свою веру
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
06:07 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«Руки вверх» презентовали клип с комсомольчанкой в главной роли

Ролик «Плачешь в темноте» посмотрели уже 305 тысяч человек.

В сети состоялась премьера клипа на песню «Плачешь в темноте» группы «Руки вверх». Главную роль в нём сыграла комсомольчанка Влада Табуноки (Ерофеева), сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Сергей Жуков и «Руки Вверх» презентовали свое первое видео в жанре космического фэнтези на одну из самых лиричных композиций группы. Как сообщается в описании клипа, зрителей ожидает грусть на совершенно новом уровне.

 — Мы многое вложили в эту работу — это абсолютный космос и абсолютно новый для нас формат и пространство музыки, — рассказал лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков. — Клип действительно заставляет задуматься. Возможно, кому-то он расскажет о правильной светлой грусти, кому-то даст понять, что нельзя всегда держать плохое в себе, а кого-то, наоборот, заставит перестать плакать.

Напомним, что исполнительница главной роли Влада родилась и выросла в Комсомольске-на-Амуре. Покорять столицу она отправилась после школы. Работа в клипе «Руки вверх» — не первая роль девушки. Зрители уже могли видеть её в клипе Найка Борзова. Влада также снялась в сцене со звездой Голливуда Джоном Малковичем для нового фильма Ани Меликян «Про любовь. Только для взрослых». Сейчас девушка учится на актёрском факультете у Сергея Соловьёва и уже имеет в портфолио роли в короткометражных фильмах, рекламных роликах и других проектах.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Дальневосточный приоритет вышел на международный уровень
«Руки вверх» презентовали клип с комсомольчанкой в главной роли
Путин рассказал о национальном приоритете России
Собчак поддержала антироссийские санкции США
В Раде заявили, что президент против разрыва отношений с Россией
Москва заподозрила Индию в допуске американцев на субмарину РФ
Самому богатому депутату Госдумы грозит лишение мандата
Сирийские войска отбили «последний оплот ИГ» в стране
Бывший вице-губернатор признался в хищениях на «Зенит-арене»
Спорт
Россия близка к потере пяти медалей Сочи-2014 Очередной допинговый скандал может лишить россиян олимпийских наград в бобслее, конькобежном спорте и скелетоне
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Ксения Собчак впервые показала сына (фото) В соцсетях спорят, на кого похож сын Собчак и Виторгана
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь