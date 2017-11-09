«Руки вверх» презентовали клип с комсомольчанкой в главной роли

В сети состоялась премьера клипа на песню «Плачешь в темноте» группы «Руки вверх». Главную роль в нём сыграла комсомольчанка Влада Табуноки (Ерофеева), сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Сергей Жуков и «Руки Вверх» презентовали свое первое видео в жанре космического фэнтези на одну из самых лиричных композиций группы. Как сообщается в описании клипа, зрителей ожидает грусть на совершенно новом уровне.

— Мы многое вложили в эту работу — это абсолютный космос и абсолютно новый для нас формат и пространство музыки, — рассказал лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков. — Клип действительно заставляет задуматься. Возможно, кому-то он расскажет о правильной светлой грусти, кому-то даст понять, что нельзя всегда держать плохое в себе, а кого-то, наоборот, заставит перестать плакать.