В Красноярском крае успешно завершены учения энергетиков
В регионе завершились масштабные учения специалистов энергетической отрасли.
В регионе завершились масштабные учения специалистов энергетической отрасли.
В регионе завершились масштабные учения специалистов энергетической отрасли. Они были направлены на проведение
Напомним, по легенде утром 8 ноября от управления МЧС России по Красноярскому краю поступило сообщение о штормовом предупреждении на территории центральных и южных районов края, прогнозировались обильные осадки в виде мокрого снега и порывы ветра до 30 м/с. Региональное управление МЧС России организовало оповещение потребителей о вероятности наступления неблагоприятных метеоусловий (175 тысяч человек). Такие погодные явления зачастую становятся причиной сбоев в работе энергооборудования. В 9:43 в связи с ухудшением погодных условий и массовыми отключениями электроэнергии филиал «Красноярскэнерго» был переведен в особый режим работы. Поступила информация о массовых технологических нарушениях в районах края и возгорании на подстанции «Восточная». В результате прекратилось электроснабжение 30 населённых пунктов Емельяновского и Курагинского районов, части быта города Красноярска. По решению оперативного штаба для определения причин и проведения восстановительных работ были направлены мобильные бригады.
Вместе с филиалом «Красноярскэнерго» в учениях по ликвидации технологических нарушений принимали участие представители филиала «Хакасэнерго», АО «Тываэнерго», Региональный штаб, территориальные органы исполнительной власти и местного самоуправления, подразделения МЧС России по Красноярского краю, специалисты филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — «Красноярское ПМЭС», «Хакасское ПМЭС», ГИБДД УМВД России по Красноярскому краю и территориальных сетевых организаций. Благодаря эффективному взаимодействию всех участников технологические нарушения были оперативно устранены. По информации диспетчера на 16.00 восстановлено электроснабжение потребителей, отключенных в результате воздействия неблагоприятных погодных условий.
Всего в учениях были задействованы 25 бригад из состава сил и средств филиала «Красноярскэнерго», также принимали участие бригады соседних филиалов ПАО «МРСК Сибири» — «Хакасэнерго» и АО «Тываэнерго», бригады ООО «КрасКом», АО «КрасЭко» и филиала «Красноярское ПМЭС».