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06:10 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае успешно завершены учения энергетиков

В регионе завершились масштабные учения специалистов энергетической отрасли.

В регионе завершились масштабные учения специалистов энергетической отрасли. Они были направлены на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий массовых отключений электросетевых объектов, вызванных воздействием опасных метеорологических явлений. На итоговом заседании штаба энергетики отметили их успешное прохождение, что ещё раз подтверждает готовность сотрудников филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Красноярскэнерго» во всеоружии встретить осенне-зимний период 2017—2018.

Напомним, по легенде утром 8 ноября от управления МЧС России по Красноярскому краю поступило сообщение о штормовом предупреждении на территории центральных и южных районов края, прогнозировались обильные осадки в виде мокрого снега и порывы ветра до 30 м/с. Региональное управление МЧС России организовало оповещение потребителей о вероятности наступления неблагоприятных метеоусловий (175 тысяч человек). Такие погодные явления зачастую становятся причиной сбоев в работе энергооборудования. В 9:43 в связи с ухудшением погодных условий и массовыми отключениями электроэнергии филиал «Красноярскэнерго» был переведен в особый режим работы. Поступила информация о массовых технологических нарушениях в районах края и возгорании на подстанции «Восточная». В результате прекратилось электроснабжение 30 населённых пунктов Емельяновского и Курагинского районов, части быта города Красноярска. По решению оперативного штаба для определения причин и проведения восстановительных работ были направлены мобильные бригады.

Вместе с филиалом «Красноярскэнерго» в учениях по ликвидации технологических нарушений принимали участие представители филиала «Хакасэнерго», АО «Тываэнерго», Региональный штаб, территориальные органы исполнительной власти и местного самоуправления, подразделения МЧС России по Красноярского краю, специалисты филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — «Красноярское ПМЭС», «Хакасское ПМЭС», ГИБДД УМВД России по Красноярскому краю и территориальных сетевых организаций. Благодаря эффективному взаимодействию всех участников технологические нарушения были оперативно устранены. По информации диспетчера на 16.00 восстановлено электроснабжение потребителей, отключенных в результате воздействия неблагоприятных погодных условий.

Всего в учениях были задействованы 25 бригад из состава сил и средств филиала «Красноярскэнерго», также принимали участие бригады соседних филиалов ПАО «МРСК Сибири» — «Хакасэнерго» и АО «Тываэнерго», бригады ООО «КрасКом», АО «КрасЭко» и филиала «Красноярское ПМЭС».

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