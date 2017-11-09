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06:17 (мск), источник: АиФ Красноярск

Бегство от детства. Около 50 тысяч жителей края не платят алименты

Недобросовестные родители задолжали своим детям целое состояние — 8 миллиардов рублей!

Целая армия недобросовестных родителей задолжала своим детям около 8 млрд рублей. И число злостных неплательщиков постоянно растёт. Только за последний год судебные приставы возбудили ещё 14 тыс. исполнительных производств. Несмотря на все усилия, взыскать удаётся лишь 1 рубль из восьми.

Несчастлив каждый по своему.

Алина развелась с мужем много лет назад. Произошло это быстро и решительно, так же, как и начиналось. Любовь поразила молоденькую девушку и взрослого мужчину мгновенно. Быстрая свадьба. Быстрый ребёнок. Институт пришлось бросить, но супруг-бизнесмен вполне обеспечивал семью. Алина так и осталась домохозяйкой, муж развивал дело. Но любовь прошла, остались алименты. Вначале бывший супруг исправно платил, но потом начались задержки. Объяснение было всегда одно: «Трудные времена у бизнеса, надо потерпеть». Пришлось срочно искать работу, а без образования выбор оказался невелик, тем более что в трудовой книжке Алины не было заполнено ни одной строчки. Денег, чтобы срочно окончить хоть какие-то курсы, не было. Продавец в ларьке и уборщица в двух конторах — вот всё, что удалось найти поблизости от дома. Весь заработок уходил на любимую дочь. И хотя малышка не была избалованной, затраты росли. У Алины появились долги. Работа в трёх местах едва покрывала потребности семьи. Одежду покупали только в секонд-хенд. Терпение кончилось одновременно с полным прекращением платежей. Запрос в фирму, которой руководил супруг, принёс неожиданный ответ: он больше не директор, контора перерегистрирована на другого человека, и, хотя мужчина там все ещё работает, получает он сущие копейки. Алина провела собственное расследование и узнала, что всё это фикция. Новый директор — подставное лицо, а муж продолжает рулить процветающей компанией. После угрозы натравить налоговую с проверкой, экс-супруг пообещал выплатить всё, включая долг. Но снова вмешалось время. Ребёнок стал совершеннолетним, и исполнительный лист на мужа закрыли. Сейчас Алина ждёт решения суда о взыскании задолженности. Это одна типичная история. А в крае их 50 тыс.

Вместо алиментов — две квартиры.

«С помощью традиционных мер воздействия, имеющихся в нашем распоряжении (арест имущества, обращение взыскания на заработную плату должника и другое), удалось взыскать с должников 881 млн рублей, — рассказывает начальник отдела правового обеспечения УФССП России по Красноярскому краю Александр ИХНО. — Но не так давно нам разрешили ограничивать должников в праве управления транспортным средством. Относительно новая мера быстро доказала свою эффективность».

К приставам попала информация о том, что один из злостных неплательщиков очень активно пользуется своими водительскими правами для передвижения по краю, но берёт для этого автомобиль своей сожительницы. УФССП применила к нему данную меру и аннулировала его права. Мужчина решил проигнорировать запрет на вождение. В результате первая же остановка по требованию сотрудников ГИБДД стала для него катастрофой. В результате мужчина сразу же погасил 545 тыс. рублей из двухмиллионной задолженности. А кроме того, нашёл время встретиться с бывшей супругой и договориться об отзыве исполнительного документа.

Многие недобросовестные родители любыми способами пытаются избежать выплат алиментов. Тем приятнее восстанавливать справедливость. В этом году благодаря приставам подросток в зачёт алиментов получил сразу две квартиры. Его отец никогда не платил ни копейки, укрываясь статусом безработного. Подросток подал в суд, и мужчину обязали выплатить всю сумму неустойки — более 3 млн рублей. Последний и не думал платить. Однако приставы установили, что гражданин не так давно унаследовал две квартиры. На арендную плату мужчина и жил, намеренно не оформляя право собственности. Приставы обратились в Росреестр и по суду принудительно признали его хозяином жилья, а поскольку должник имел и третью квартиру, «наследство» отошло подростку в счёт погашения задолженности по алиментам.

За неуплату — в тюрьму.

«По-прежнему активно используется ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации, — продолжает Александр Борисович. — На текущий момент 26 тыс. должников по алиментам не могут выехать из РФ. Причём если для остальных проштрафившихся категорий долговой барьер в 2017 году установлен на отметке 30 тыс. рублей, то неплательщики алиментов по-прежнему задерживаются, если не уплатили хотя бы 10 тыс.».

В рамках ужесточения борьбы с алиментщиками с 1 ноября президент РФ подписал закон, который наделяет судебных приставов полномочиями по административному задержанию лиц. Если раньше в худшем случае они выслушивали лекцию о том, как плохо себя ведут, то теперь им угрожает реальная тюрьма на 15 суток, обязательные работы или штраф до 20 тыс. рублей.

Кроме того, министерство юстиции РФ в январе 2017 года предложило новый закон, который разрешил бы изымать и единственное жильё должника. В проекте прописано, что это возможно, если квартира должника вдвое больше жилищных нормативов либо вдвое дороже помещения, положенного по закону должнику и его семье.

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