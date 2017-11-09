В Екатеринбурге до конца недели будет пасмурно и снежно

Источник: РИА "Новости"

По данным синоптиков, сегодня, 9 ноября, пасмурно, пройдет небольшой снег. Температура воздуха утром составит -1 градус, днем до +1. К вечеру столбики термометров опустятся до -2 градусов. Ветер северо-западный, до 14 м/с.

В пятницу, 10 ноября, погода также будет пасмурной. Утром -2 и небольшой снег, днем -1, к вечеру -3. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 9 м/с.

В субботу, 11 ноября, утром переменная облачность, -3 градуса. Днем выглянет солнце, воздух прогреется до +1 градуса. Осадков не предвещается. Ветер юго-западный с переменой на южный до 7 м/с.