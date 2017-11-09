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12:12 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге до конца недели будет пасмурно и снежно

Пасмурная и снежная погода ждет жителей Екатеринбурга до конца этой недели, сообщает Gismeteo.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 81% 766 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Новости"

По данным синоптиков, сегодня, 9 ноября, пасмурно, пройдет небольшой снег. Температура воздуха утром составит -1 градус, днем до +1. К вечеру столбики термометров опустятся до -2 градусов. Ветер северо-западный, до 14 м/с.

В пятницу, 10 ноября, погода также будет пасмурной. Утром -2 и небольшой снег, днем -1, к вечеру -3. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 9 м/с.

В субботу, 11 ноября, утром переменная облачность, -3 градуса. Днем выглянет солнце, воздух прогреется до +1 градуса. Осадков не предвещается. Ветер юго-западный с переменой на южный до 7 м/с.

В воскресенье, 12 ноября, пасмурно. Днем температура воздуха составит -2, 0 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 5 м/с.

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