В Екатеринбурге до конца недели будет пасмурно и снежно
Пасмурная и снежная погода ждет жителей Екатеринбурга до конца этой недели, сообщает Gismeteo.
Пасмурная и снежная погода ждет жителей Екатеринбурга до конца этой недели, сообщает Gismeteo.
По данным синоптиков, сегодня, 9 ноября, пасмурно, пройдет небольшой снег. Температура воздуха утром составит -1 градус, днем до +1. К вечеру столбики термометров опустятся до -2 градусов. Ветер
В пятницу, 10 ноября, погода также будет пасмурной. Утром -2 и небольшой снег, днем -1, к вечеру -3. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 9 м/с.
В субботу, 11 ноября, утром переменная облачность, -3 градуса. Днем выглянет солнце, воздух прогреется до +1 градуса. Осадков не предвещается. Ветер
В воскресенье, 12 ноября, пасмурно. Днем температура воздуха составит -2, 0 градусов. Без осадков. Ветер