В Новосибирскую область идет первый настоящий мороз

Источник: AP 2017

В субботу ночью Новосибирскую область накроет первый по-настоящему сибирский мороз. Температура воздуха местами упадет до — 18 градусов Цельсия.

«В субботу ночью температура в Новосибирской области будет держаться на уровне от — 8 до — 13 градусов Цельсия. При прояснениях она опустится до — 18. Днем температура будет держаться в пределах от -6 до — 11 градусов Цельсия», — сообщает пресс-центр Западносибирского управления Гидрометеорологии.

Также специалисты прогнозируют выпадение мокрого снега и метели.

Понижение температуры будет поэтапным. Если брать дневной график, то в четверг можно увидеть еще плюсовые значения, а в пятницу уже со знаком минус (-5С).

Кроме того, синоптики прогнозируют порывистый ветер. Он будет преобладать и в пятницу, и субботу.