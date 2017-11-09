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10:41 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирскую область идет первый настоящий мороз

Будет и порывистый ветер.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 81% 766 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: AP 2017

В субботу ночью Новосибирскую область накроет первый по-настоящему сибирский мороз. Температура воздуха местами упадет до — 18 градусов Цельсия.

«В субботу ночью температура в Новосибирской области будет держаться на уровне от — 8 до — 13 градусов Цельсия. При прояснениях она опустится до — 18. Днем температура будет держаться в пределах от -6 до — 11 градусов Цельсия», — сообщает пресс-центр Западносибирского управления Гидрометеорологии.

Также специалисты прогнозируют выпадение мокрого снега и метели.

Понижение температуры будет поэтапным. Если брать дневной график, то в четверг можно увидеть еще плюсовые значения, а в пятницу уже со знаком минус (-5С).

Кроме того, синоптики прогнозируют порывистый ветер. Он будет преобладать и в пятницу, и субботу.

К слову, прогноз погоды от федерального Гидрометцентра более оптимистичный. Синоптики из Москвы обещают ночью в субботу до — 11 Цельсия. Зато по их версии холодной будет воскресная ночь. Температура опуститься — 13. А ветра в Новосибирской области федеральные специалисты вообще не предвидят.

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