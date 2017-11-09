Генетики объяснили, почему трудно отказаться от курения

В качестве объекта исследования были выбраны круглые черви Caenorhabditis elegans. Ученые сначала формировали у них никотиновую зависимость, а затем лишали червей этого вещества и изучали их реакцию.

Черви продемонстрировали поведенческую реакцию, которая обычно наблюдается у млекопитающих, поэтому, по мнению авторов исследования, результаты могут быть использованы для дальнейшего изучения человеческой зависимости. Отмечается, что ранее научное сообщество отвергало идею о том, что на никотиновую зависимость могу влиять генетические механизмы. Авторы исследования надеются, что новые данные приведут к лучшему пониманию этой проблемы.