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06:22 (мск), источник: РИА Новости

Генетики объяснили, почему трудно отказаться от курения

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. На никотиновую зависимость и синдром отмены может оказывать влияние генетический механизм. К такому выводу пришли ученые из Мичиганского университета, результаты исследования публикует Medical Express.

Источник: Reuters

В качестве объекта исследования были выбраны круглые черви Caenorhabditis elegans. Ученые сначала формировали у них никотиновую зависимость, а затем лишали червей этого вещества и изучали их реакцию.

Исследователям удалось выделить ряд генов и микроРНК, ответственных за увеличение выработки белков никотиновых рецепторов, которые играют ключевую роль в формировании зависимости.

Черви продемонстрировали поведенческую реакцию, которая обычно наблюдается у млекопитающих, поэтому, по мнению авторов исследования, результаты могут быть использованы для дальнейшего изучения человеческой зависимости. Отмечается, что ранее научное сообщество отвергало идею о том, что на никотиновую зависимость могу влиять генетические механизмы. Авторы исследования надеются, что новые данные приведут к лучшему пониманию этой проблемы.

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